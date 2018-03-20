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Губернатор Калининградской области заявил об участии в «Битве за миллиард»
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Губернатор Калининградской области заявил об участии в «Битве за миллиард» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен принять участие в телепроекте «Битва за миллиард», предложенном Агентством стратегических инициатив (АСИ), где российские губернаторы будут бороться за один миллиард рублей частных инвестиций.
Ранее АСИ предложило запустить на отечественном телевидении проект под названием «Битва за миллиард», в котором бы главы российских регионов поборолись за 1 миллиард рублей частных инвестиций. Предполагается, что в рамках телевизионной программы губернаторы представят свои проекты, расскажут об инвестиционных возможностях региона. По мнению АСИ, это мог бы быть очень востребованный формат, который стал бы своеобразной битвой регионов за инвесторов.
"Мы тоже такое предложение получили, на него согласились", — сказал Алиханов РИА Новости, отвечая на вопрос о перспективах участия в телепроекте.
Он добавил, что проект, с которым предполагается принять участие в «Битве…» пока не выбран. «У нас есть несколько больших проектов. Мы сейчас будем знакомиться с условиями и сутью самого конкурса. Но мы к этому готовы, у нас есть проекты, которые мы готовы представить. Думаю, это будет интересно», — сказал Алиханов.
Он отметил, что для него в данном случае, как в Олимпиаде, важна будет не победа, а участие.
"Это будет возможность широкой телевизионной аудитории представить проект и дополнительно прорекламировать регион, поэтому ничего плохого в том, чтобы поучаствовать, но не выиграть главный приз, я не вижу. Но, конечно, нам бы очень хотелось сделать такой проект, который будет претендовать на победу. Мы будем стараться", — сказал глава региона.
Алиханов сообщил, что знает еще как минимум о трех губернаторах, получивших аналогичное предложение: это главы Татарстана, Новгородской и Ульяновской областей. Кроме того, по его мнению, губернаторы крупных регионов, таких как Московская область тоже не преминут воспользоваться этой возможностью.
"Это конкуренты — мама не горюй. Так что будет битва за миллиард", — добавил он.
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