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УАЗ планирует вернуться на итальянский авторынок
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УАЗ планирует вернуться на итальянский авторынок 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как сообщили представители российского автобренда, компания УАЗ намерена выйти на авторынок Италии и ведет в этом направлении прямые переговоры с потенциальными партнерами.
По некоторым данным возможными партнерами отечественного автобренда может стать автокомпания C&P Motor Group, который уже сейчас готов привести в Италию пять автомоделей от УАЗа, в том числе «Хантер» и «Патриот».
Пока что детали переговоров не раскрываются. Поэтому не известно о дате начала поставок, объемах и стоимости автомоделей для итальянского авторынка. Однако то, что Ульяновский автозавод планирует расширение международных связей — видно не вооруженным взглядом.
Маркетинговый отдел компании ведет плотные переговоры с потенциальными партнерами в Латинской Америке, включая Мексику.
А уже в скорости будут начаты поставки автопродукции УАЗа в Аргентину и Перу.
Далее в планах выход на авторынок Боливии, Гаити, Гондураса и Никорагуа. Также возможен выход УАЗа и на авторынок Эквадора.
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