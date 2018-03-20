УАЗ планирует вернуться на итальянский авторынок

Как сообщили представители российского автобренда, компания УАЗ намерена выйти на авторынок Италии и ведет в этом направлении прямые переговоры с потенциальными партнерами.

По некоторым данным возможными партнерами отечественного автобренда может стать автокомпания C&P Motor Group, который уже сейчас готов привести в Италию пять автомоделей от УАЗа, в том числе «Хантер» и «Патриот».

Пока что детали переговоров не раскрываются. Поэтому не известно о дате начала поставок, объемах и стоимости автомоделей для итальянского авторынка. Однако то, что Ульяновский автозавод планирует расширение международных связей — видно не вооруженным взглядом.

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