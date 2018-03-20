Ремонт бесхозяйных сетей Нижнего Новгорода обошелся в 7,5 млн рублей

Об этом сообщил председатель постоянно комиссии гордумы по городскому хозяйству Владимир Аношкин по итогам заседания 20 марта.

Как доложила начальник управления учета и использования имущества КУГИ и ЗР администрации Нижнего Новгорода Ирина Дубровная, по состоянию на март общее количество таких объектов составляет 6393. В их число входят сети электро-, тепло-, газо— и водоснабжения, а также около 200 ливневок и шесть гидротехнических сооружений, причем ряд из них относится к классу повышенной опасности. По ее словам, 4470 из них зарегистрировано и являются муниципальной собственностью, 1154 стоят на учете в федеральной регистрационной службе. Еще по 769 объектам в 2018 году будут проведены аукционы с целью выбора подрядчика по изготовлению технической документации.

«Инвентаризация бесхозяйных объектов сейчас проводится очень активно. Только с начала 2018 года право муниципальной собственности признано по ста объектам. Но при этом увеличивается количество сетей, которые находятся в муниципальной собственности, но не обслуживается», — сказала Дубровная.

По ее словам, ресурсоснабжающие организации зачастую отказываются брать такие сети в аренду по причине их плохого технического состояния.

«На первый взгляд, все упирается в ресурсоснабжающие организации, которые не соглашаются взять муниципальное имущество на обслуживание, содержание и ремонт. Этот вопрос необходимо поднимать на заседаниях советов директоров. Год назад основная проблема была в большом количестве не принятых муниципалитетом бесхозяйных сетей, так как это долгая процедура. Сейчас же большинство из них перешло в собственность города. Но только 200 из них передано специализированным организациям. При этом от данных объектов зависит обеспечение жилья и соцучреждений», — отметил Владимир Аношкин

В свою очередь генеральный директор ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников заявил о том, что предприятие готово принять данные сети по концессии.

«Есть утвержденная государством процедура передачи сетей. Это либо аренда по конкурсу, или концессия. Иные процедуры сложно ложатся на тарифное регулирование. Мы просим КУГИ передавать эти сети с соблюдением установленных государством процедур. К сожалению, в прошлом году ни одного конкурса не было организовано», — сказал Котельников.

Напомним, более 1 млн рублей выделено на ремонт электросетей.