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Студентов СГМУ просят прибраться в перинатальном центре
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Студентов СГМУ просят прибраться в перинатальном центре 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Сегодня в социальных сетях появился крик о помощи в приборке перинатального центра. Студентам СГМУ предлагают прийти 24 и 25 марта и своими силами прибраться в помещении.
— Созданы волонтерские отряды, и они призваны проявлять милосердие, и поэтому они сами просятся как-то помочь, это просто инициатива самих студентов. Они у меня попросились помочь, я сказала: «Конечно, пожалуйста». Там и рабочие, и врачи, все хотят, чтобы строительство скорее завершилось, все принимают участие, — рассказала завкафедры неонатологии и перинатологии СГМУ Чумакова Галина.
Видимо, сил студентов, которые сами попросились прибираться в перинатальном центре, недостаточно. В группе Совета обучающихся СГМУ просят распространять информацию, чтобы как можно больше людей смогли прийти и помочь с уборкой помещения.
Сил рабочих в перинатальном центре не хватает на уборку помещения. Приходится прибегать к помощи студентов
Несмотря на слова губернатора на ежегодной пресс-конференции, что стоит «задача, чтобы в первой декаде марта зазвучали детские крики», сроки ввода в эксплуатацию перинатального центра вновь перенесли. Пока что предварительные сроки ввода регистрации центра в составе областной клинической больницы — первая половина апреля, сообщает Министерство строительства и архитектуры Архангельской области.
— В перинатальном центре завершены строительные работы и будут проводиться процедуры лицензирования, получения санитарно-эпидемиологического заключения, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Архангельской области. До конца июня будут проходить работы по благоустройству и озеленению территории, асфальтированию дорожек и площадок перед входом в здание. Проведение этих работ никак не помешает работе центра, сообщает региональный Минстрой.
Строительство центра началось в 2014 году. Его стоимость — 2,8 миллиарда рублей. Из них 2,2 миллиарда — субсидии Фонда обязательного медицинского страхования РФ, а остальное — бюджетные деньги Архангельской области.
Сроки сдачи в эксплуатацию неоднократно переносились. Изначально предполагалось, что первых рожениц центр примет в 2016 году, но подрядчик не справился с поставленной задачей.
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