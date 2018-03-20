Более 18 тысяч юридических лиц закрылось в Нижегородской области в 2017 году

В прошлом году свою деятельность прекратили 18,5 тысяч юридических лиц, что почти в 3 раза больше чем в 2015 году. Об этом заместитель полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев рассказал во время представления нового руководителя УФНС России по Нижегородской области

По словам Олега Машковцева, в целом по стране отмечается рост числа налогоплательщиков. В Нижегородской области число предпринимателей, зарегистрированных в 2017 году, составляет 9 тысяч. При этом количество новых юридических лиц в регионе двое меньше числа тех, кто прекратил свое существование.