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Студенты против застоя. Как в МГУ выбирали президента России — 2018
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Студенты против застоя. Как в МГУ выбирали президента России — 2018 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
В день выборов Sobesednik.ru пообщался со студентами и аспирантами МГУ им. М. В. Ломоносова на их избирательном участке.
В этом году главное здание МГУ на Воробьевых горах не стало участвовать в выборах: избиркомы перенесли оттуда в одну из ближайших гимназий. Правда, об этом знали далеко не все.
— Не знаете, где столовая №8? Там, говорят, проголосовать можно… — спросила у меня магистрант факультета госуправления МГУ Карина из Башкирии на выходе из главного здания универа.
Столовую №8, впрочем, мы все же нашли, но… она оказалась закрыта.
— Я уже битый час хожу, пытаюсь проголосовать, — жалуется девушка. — Зачем оно мне надо?!
— И правда, зачем?
— Ну, я хотела выразить свою гражданскую позицию, проголосовать за единственного, на мой взгляд, лидера… — пояснила магистрант.
В итоге девушка решила не идти на участок в школу, где, как обнаружилось, очередь из желающих проголосовать, змеилась из небольшого зала даже на лестницу. Казалось бы, чего это молодежь потянуло в политику?
Еще за месяц до президентских выборов студенты главного университета страны начали агитировать за протест: его суть заключалась лишь в одном — получить открепительный лист, проголосовать на участке №2765 (здесь голосует и сам ректор Виктор Садовничий). Причем голосовать нужно не за кого-то конкретно, а скорее против «единственного»…
— Кто выиграет, понятно. Но я считаю, если мы проголосуем за других кандидатов — это увеличит их проценты и наверняка даст возможность изменить нашу политику через шесть лет, — рассказывает о таком решении студент геологического факультета Павел. — Власти должны увидеть, как много людей их не поддерживает.
За проекцию светлого будущего проголосовали и студенты истфака Вячеслав и Даниил.
Россия сейчас находится в периоде такого… «брежневского застоя», — объясняют парни свое желание перемен.
В общем, студенты попытались, как могли, продемонстрировать: такое положение вещей их в корне не устраивает — они пришли заниматься наукой и строить будущее страны, а не играть в поддавки с властью.
Как голосовали на выборах-2018 в МГУ: фоторепортаж
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №11-2018 под заголовком «Студенты МГУ против застоя».
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