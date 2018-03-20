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Причиной смерти друга Березовского назвали неудачную секс-игру
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Причиной смерти друга Березовского назвали неудачную секс-игру 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Российский бизнесмен, друг и деловой партнер олигарха Бориса Березовского Николай Глушков мог погибнуть в результате секс-игры, которая «пошла чудовищно не так». Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на одного из друзей семьи предпринимателя.
По словам знакомого Глушкова, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис. Россиянин, которому чуть больше 20 лет, часто оставался ночевать в доме старшего товарища.
Отмечается, что именно Денис вместе с дочерью бизнесмена Наталией, которая в ту ночь также находилась в доме, обнаружил тело Глушкова.
Друг семьи рассказал, что Николай изначально придерживался гетеросексуальной ориентации, у него была жена, которая родила ему детей. Однако впоследствии он признался, что больше любит мужчин.
О смерти 68-летнего предпринимателя стало известно 13 марта. Он был найден в своем доме. Глушков проживал в Великобритании, где ему в 2010 году дали политическое убежище.
Полиция не нашла следов взлома на месте убийства. Впоследствии сообщалось, что друг Березовского мог быть задушен собачьим поводком.
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