Причиной смерти друга Березовского назвали неудачную секс-игру

Российский бизнесмен, друг и деловой партнер олигарха Бориса Березовского Николай Глушков мог погибнуть в результате секс-игры, которая «пошла чудовищно не так». Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на одного из друзей семьи предпринимателя.

По словам знакомого Глушкова, в день гибели с ним находился молодой любовник по имени Денис. Россиянин, которому чуть больше 20 лет, часто оставался ночевать в доме старшего товарища.

Отмечается, что именно Денис вместе с дочерью бизнесмена Наталией, которая в ту ночь также находилась в доме, обнаружил тело Глушкова.

Друг семьи рассказал, что Николай изначально придерживался гетеросексуальной ориентации, у него была жена, которая родила ему детей. Однако впоследствии он признался, что больше любит мужчин.

О смерти 68-летнего предпринимателя стало известно 13 марта. Он был найден в своем доме. Глушков проживал в Великобритании , где ему в 2010 году дали политическое убежище.

Полиция не нашла следов взлома на месте убийства. Впоследствии сообщалось, что друг Березовского мог быть задушен собачьим поводком.