Храм на Ставрополье получил обновленные купола из Челябинской области

Храм великомученика Димитрия Солунского в селе Безопасном Ставропольского края получил новые купола и кресты. Они были изготовлены мастерами из Челябинской области

Работы по их изготовлению проводились на пожертвование благотворителя прихода, сообщается на сайте Ставропольской и Невинномысской епархии.

Церемонию освящения куполов и крестов провел 17 марта благочинный Донского округа священник Анастасий Акинин.

Храм святого великомученика Димитрия Солунского был построен в 1824 году. Он смог пережить революции и войны, в отличие от двух других храмов села.