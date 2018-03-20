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Храм на Ставрополье получил обновленные купола из Челябинской области
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Храм на Ставрополье получил обновленные купола из Челябинской области 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Храм великомученика Димитрия Солунского в селе Безопасном Ставропольского края получил новые купола и кресты. Они были изготовлены мастерами из Челябинской области.
Работы по их изготовлению проводились на пожертвование благотворителя прихода, сообщается на сайте Ставропольской и Невинномысской епархии.
Церемонию освящения куполов и крестов провел 17 марта благочинный Донского округа священник Анастасий Акинин.
Храм святого великомученика Димитрия Солунского был построен в 1824 году. Он смог пережить революции и войны, в отличие от двух других храмов села.
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