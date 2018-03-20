Ещё
В Челябинске отпразднуют персидский Новый год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске отпразднуют персидский Новый год 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
На ближайшую субботу, 24 марта, в Челябинске запланировали отметить персидский Новый год — Навруз. На него съедутся гости из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. В программе предусмотрены конкурсы блюд национальной кухни, ремесленная выставка и выступления творческих коллективов. Также все желающие смогут познакомиться с особенностями культуры разных народов, например, посмотреть, как устроена юрта изнутри. Раньше гуляния на Навруз в городе были традицией, но на пять лет она оборвалась.
— Последний раз мы массово отмечали этот праздник в 2013 году, как раз на десятилетие областного Дома дружбы народов, который является организатором праздника. Потом начались проблемы с финансированием, и мы были вынуждены переключиться на другие мероприятия. Нам очень радостно, что удалось его возобновить и снова к юбилею — 15-летию Дома дружбы народов, — прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.
Отметим, что обычно Навруз празднуется в день весеннего солнцестояния — 21 марта. Для удобства его перенесли на выходные, а прийти можно в 12:00 24 марта в театр ЧТЗ.
Хорошие новости: последние новости
Абоненты "Билайн" предпочли Францию для романтических путешествий 8 марта Челябинцы смогут выиграть iPhone 8 в фотоконкурсе Типаж и гаджет: как подобрать идеальные аксессуары к смартфону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза191
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»90
Трамп все-таки поздравил Путина159
О чем говорили Путин и Трамп60
Посол РФ вызван в МИД Чехии139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение