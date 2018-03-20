В Челябинске отпразднуют персидский Новый год

Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и На ближайшую субботу, 24 марта, в Челябинске запланировали отметить персидский Новый год — Навруз. На него съедутся гости из Таджикистана Казахстана . В программе предусмотрены конкурсы блюд национальной кухни, ремесленная выставка и выступления творческих коллективов. Также все желающие смогут познакомиться с особенностями культуры разных народов, например, посмотреть, как устроена юрта изнутри. Раньше гуляния на Навруз в городе были традицией, но на пять лет она оборвалась.

— Последний раз мы массово отмечали этот праздник в 2013 году, как раз на десятилетие областного Дома дружбы народов, который является организатором праздника. Потом начались проблемы с финансированием, и мы были вынуждены переключиться на другие мероприятия. Нам очень радостно, что удалось его возобновить и снова к юбилею — 15-летию Дома дружбы народов, — прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Отметим, что обычно Навруз празднуется в день весеннего солнцестояния — 21 марта. Для удобства его перенесли на выходные, а прийти можно в 12:00 24 марта в театр ЧТЗ.