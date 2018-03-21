Челябинцев приглашают отпраздновать Навруз

После пятилетнего перерыва в Челябинске решили возобновить традицию празднования Навруз. Второй название праздника — персидский новый год. Об этом «АиФ— Челябинск» сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

Инициатором возобновления праздничной традиции выступил челябинский областной Дом дружбы народов при поддержке регионального минкульта.

«Последний раз мы массово отмечали этот праздник в 2013 году, как раз на десятилетие областного Дома дружбы народов, который является организатором праздника. Потом начались проблемы с финансированием, и мы были вынуждены переключиться на другие мероприятия. Нам очень радостно, что удалось его возобновить и снова к юбилею — в апреле мы будем отмечать 15-летие нашего дружного дома», — прокомментировала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Праздник состоится 24 марта в 12.00 в театре ЧТЗ. В программе праздничный концерт, ярмарка мастеров, и дегустация блюд восточной кухни.

Напомним, праздник отмечается в мусульманских странах в день весеннего равноденствия.