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Новый ФОК построят для школы‑интерната №1 на северо‑востоке Москвы
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Новый ФОК построят для школы‑интерната №1 на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится на территории ГБОУ «Школа интернат №1 для обучения и реабилитации слепых на 3-й Мытищинской улице на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки столицы для участка на 3-й Мытищинской улице, владение 5, строение 1. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
»Данный участок находится на территории ГБОУ «Школа интернат №1 для обучения и реабилитации слепых». Здесь построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь объекта составит 4,39 тысячи квадратных метра», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Она подчеркнула, что благодаря таким объектам дети получают возможность сразу после занятий посвятить себя спортивно-оздоровительным секциям.
С существующим зданием школы-интерната ФОК соединит надземный переход.
«Спортивный комплекс будет двухэтажным. На первом этаже разместится плавательный бассейн, а на втором — большой футбольный зал. Предусмотрен подземный этаж под технические помещения», — подчеркнула Княжевская.
По ее словам, новое школьное спортивное сооружение станет местом занятий физкультурой и площадкой для проведения спортивных соревнований. Проект реализуют за счет средств Адресно-инвестиционной программы города Москвы.
Учреждение расположено в Северо-Восточном административном округе на территории Алексеевского района. В минувшем году школа отметила 135-летие. Среди выпускников много выдающихся людей, в том числе мастера спорта, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, Параолимпийских игр.
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