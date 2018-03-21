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Власти Сочи отдадут земельные участки за снос самостроев
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Власти Сочи отдадут земельные участки за снос самостроев 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Сочи Экспресс
Как выяснилось, в первую очередь это коснется гостевых зон курорта. Для понимания, в так называемую зону гостеприимства Сочи входит почти весь центр муниципалитета, Адлерский район (в частности Имеретинская низменность, в том числе Олимпийский парк) и горнолыжные курорты Красной Поляны. Эти же территории специальным постановлением правительства несколько лет назад получили статус особо охраняемых территорий историко-культурного наследия. Однако земельные участки здесь часто незаконно пытаются застроить многоэтажками.
— Когда же по решению суда самострой надо снести, мы в тупике, — говорит мэр города Анатолий Пахомов. — Горе-застройщик не хочет этого делать, а стоимость таких работ ощутима для городского бюджета. Поэтому будем привлекать строительные коммерческие организации, которые располагают необходимыми ресурсами. Взамен расходов им будет передан в пользование земельный участок, на котором велась незаконная стройка.
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