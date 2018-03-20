ФАС возбудила дело против московского аэропорта из-за недопуска такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении аэропорта Домодедово по признакам создания неравных условий для таксопарков. В ведомстве пояснили, что воздушная гавань не исполнила предупреждение антимонопольщиков об устранении нарушений, связанных с расширением перечня такси, имеющих право подъезда к первой линии (перроны и выходы).

"ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Домодедово пэссенджер терминал» по признакам нарушения п. 8. ч. 1 ст.10 закона о защите конкуренции", — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Этот пункт запрещает компании, занимающей доминирующее положение, создавать дискриминационные условия.

Внуково. ФАС также продолжает изучать ситуацию вокруг других аэропортов, в частности, Шереметьево

Предупреждение в связи с созданием неравных условий для таксопарков было вынесено в конце прошлого года. В случае неустранения нарушения ФАС пообещала оштрафовать аэропорты.