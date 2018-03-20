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Пранкеры опять пытаются давать указания судьям от имени их руководства
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Пранкеры опять пытаются давать указания судьям от имени их руководства 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Суды в Пермском крае, в недавнем прошлом пострадавшие от действий местного пранкера, вновь оказались жертвами телефонных розыгрышей.
Как сообщает Пермский краевой суд, в последнее время зафиксированы обращения к судьям региона неустановленных лиц якобы от имени руководства краевого суда либо его пресс-службы. «Механизм является традиционным», — с горечью отмечают в краевом суде. В телефонных обращениях федеральных и мировых судей просят предоставить информацию по конкретным административным, гражданским и уголовным делам, которые они рассматривает. В Пермском крайсуде считают, что эти действия направлены «на дискредитацию судебной власти и правосудия в целом в глазах граждан и общества».
Как ранее сообщалось, в 2012-2016 годах судей региона активно разыгрывал пермский пранкер Сергей Давыдов. В частности, выдавая себя за одного из руководителей Пермского краевого суда, он обращался к мировым и районным судьям с просьбой о вынесении определенных решений по делам. Также Давыдов звонил зампреду Пермского краевого суда, убеждая его от лица сотрудника УФСБ удовлетворить кассационную жалобу по гражданскому делу о взыскании долга с пранкера. Шутник делал судьям звонки даже от имени руководителей Верховного суда РФ предложением принять «правильное» решение по конкретным административным, гражданским и уголовным делам. Записи «компрометирующих» телефонных переговоров затем оказывались в интернете. В 2017 году за воспрепятствование осуществлению правосудия и другие преступления 50-летний Давыдов был приговорен к 3 годам 11 месяцам 17 дням колонии общего режима.
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