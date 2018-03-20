Пранкеры опять пытаются давать указания судьям от имени их руководства

Суды в Пермском крае , в недавнем прошлом пострадавшие от действий местного пранкера, вновь оказались жертвами телефонных розыгрышей.

Как сообщает Пермский краевой суд, в последнее время зафиксированы обращения к судьям региона неустановленных лиц якобы от имени руководства краевого суда либо его пресс-службы. «Механизм является традиционным», — с горечью отмечают в краевом суде. В телефонных обращениях федеральных и мировых судей просят предоставить информацию по конкретным административным, гражданским и уголовным делам, которые они рассматривает. В Пермском крайсуде считают, что эти действия направлены «на дискредитацию судебной власти и правосудия в целом в глазах граждан и общества».