«Радио Русский Хит» возглавит Юлия Голубева

Генеральный директор медиахолдинга Krutoy Media Юлия Голубева назначена на должность генерального директора «Радио Русский хит», сообщили в пресс-службе холдинга.

«Радио Русский хит» входит в состав Krutoy Media, объединяющего также радиостанции Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM», «Восток FM», «Весна FM». Юлия Голубева руководит Krutoy Media с 2000 года.