Следователи из Арзамаса просят помощи в поисках мужчины

Обращение опубликовано на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области

Его приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 169 см, волосы прямые, короткие, темные; нос прямой, скошен на левую сторону, после травмы.

Особые приметы: на спине в районе лопаток имеются шрамы от ожогов.

Был одет: куртка-спецовка темного цвета с символикой РЖД , толстовка с капюшоном черного цвета, джинсы синего цвета, шапка вязанная черного цвета, на ногах — утепленные калоши из полимерного материала.

По версии следствия, он ушел из дома на ул. Свободы села Кирилловка 25 декабря 2017 около 16 часов. До сих пор не найден. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».