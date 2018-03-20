40-летний Алексей Бубнов разыскивается в Арзамасе с декабря 2017 года

25 декабря 2017 года мужчина ушел из своего дома на улице Свободы в селе Кирилловка Арзамасского района и до сих пор о нем ничего не известно. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.

Приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 169 см, волосы прямые, короткие, темные; нос прямой, скошен на левую сторону, после травмы.

На спине в районе лопаток имеются шрамы от ожогов.

Был одет в темную куртку-спецовку с символикой РЖД , черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, черную вязанную шапку, утепленные калоши.