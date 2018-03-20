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40-летний Алексей Бубнов разыскивается в Арзамасе с декабря 2017 года
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40-летний Алексей Бубнов разыскивается в Арзамасе с декабря 2017 года 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
40-летний Алексей Бубнов разыскивается в Нижегородской области. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
25 декабря 2017 года мужчина ушел из своего дома на улице Свободы в селе Кирилловка Арзамасского района и до сих пор о нем ничего не известно. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело.
Приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 169 см, волосы прямые, короткие, темные; нос прямой, скошен на левую сторону, после травмы.
На спине в районе лопаток имеются шрамы от ожогов.
Был одет в темную куртку-спецовку с символикой РЖД, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, черную вязанную шапку, утепленные калоши.
Следователи СК обращаются за помощью к нижегородцам и жителям области в розыске пропавшего мужчины. Лицам, обладающим любой информацией о разыскиваемом, просьба сообщить ее следователям СО по Арзамасу по телефону 8 (83147) 2-94-92; или в ОМВД России по Арзамасу по телефону 8 (83147) 6-01-40.
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