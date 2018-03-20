Ещё
«Элсиб» изготовил генератор мощностью 50 МВт для электростанции ММК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Элсиб» изготовил генератор мощностью 50 МВт для электростанции ММК 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сибирский энергомашиностроительный завод «Элсиб» изготовил новый генератор мощностью 50 МВт для электростанции Магнитогорского металлургического комбината (ММК), говорится в сообщении «Элсиба».
"Элсиб" завершил испытания и отгрузил новый генератор для Магнитогорского металлургического комбината", — отмечается в сообщении.
Комплекс энергетических цехов ММК объединяет три собственные электростанции установленной мощностью свыше 650 МВт. Новое оборудование было произведено в рамках техперевооружения Центральной электростанции комбината. По мощности новый турбогенератор (ТФ-50-2УЗ) вдвое превышает прежний, что позволяет увеличить мощность шестого блока станции.
По словам представителя «Элсиба» Павла Королева, генераторы типа ТФ-50-2УЗ считаются наиболее перспективными с точки зрения замены прежних генераторов ТВС-30, находящихся в эксплуатации более 40 лет на российских тепловых и электрических станциях.
Научно-производственное объединение «Элсиб» в Новосибирске является единственным предприятием тяжелого электромашиностроения на территории Сибири и Дальнего Востока. В феврале 2018 года «Сибирская генерирующая компания» говорила о готовности приобрести «Элсиб». Позднее, через подконтрольную ей структуру «Кузбассэнерго» СГК стала владельцем 24,23% акций предприятия.
РИА Новости: последние новости
Профессор Ринк: программы "Новичок" в СССР и России не было Россияне пожаловались на негативное отношение к ним в Британии Эксперт назвал возможную причину, почему Telegram не сотрудничает с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза198
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»91
О чем говорили Путин и Трамп60
Трамп все-таки поздравил Путина160
Пригожин обрушился на Макаревича165
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение