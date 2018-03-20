Кабмин получит право утверждать габариты, определяющие крупную контрабанду

Правительство получит право утверждать не только перечень, но и габариты, определяющие крупную контрабанду стратегически важных товаров и ценностей. Соответствующий законопроект 20 марта рекомендовал принять Госдуме в первом чтении Комитет по госстроительству и законодательству.

Сейчас Уголовный кодекс предусматривает ответственность за незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров и ресурсов, а также культурных ценностей в крупном размере. Их перечень утверждается Правительством РФ. При этом крупным размером признаётся стоимость свыше 1 млн рублей.

Авторы инициативы настаивают на необходимости принятия законопроекта и приводят в пример ситуацию с бурым медведем, части которого пытаются вывозить небольшими партиями, чтобы не подпадать под вышеуказанную статью УК.