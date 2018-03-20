Третьеклассники школы №1945 посетили Бабаевскую шоколадную фабрику

Посетить шоколадную фабрику — это же мечта любого ребёнка! И у ребят из школы №1945 эта мечта сбылась.

Два класса — 3-«В» и 3-«Г» — стали на днях гостями Бабаевской шоколадной фабрики. Там, естественно, ребятам очень понравилось. Всё, что школьники увидели на фабрике, им показалось очень интересным.

Экскурсия по царству шоколада, давних рецептов и нынешних высоких технологий началась с производственных цехов. Да, экскурсантам разрешили дегустировать шоколад!

Юные гости фабрики увидели, как формуют конфеты и укладывают их в коробки. Затем экскурсоводы провели небольшую экскурсию по музею фабрики. Школьники узнали, откуда берет начало «шоколадная» история, где выращивают и как обрабатывают какао-бобы.

А в конце всех ждал сюрприз — коробка вкуснейших конфет!