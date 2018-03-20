У каких русских фамилий дворянское происхождение

Про некоторые фамилии говорят, что они «дворянские». Действительно ли это так? И можно ли по фамилии определить, что человек имеет дворянские корни?

Как в России появилось дворянство?

Само слово «дворянин» означает: «придворный» или «человек с княжеского двора». Дворянство являлось высшим сословием общества.

В России дворянство сформировалось в XII-XIII столетиях, в основном из представителей военно-служивого сословия. Начиная с XIV века дворяне получали за свою службу земельные наделы, от их названий чаще всего и происходили родовые фамилии — Шуйские, Воротынские, Оболенские, Вяземские, Мещерские, Рязанские, Галицкие, Смоленские, Ярославльские, Ростовские, Белозерские, Суздальские, Смоленские, Московские, Тверские.

Другие дворянские фамилии произошли от прозвищ их носителей: Гагарины, Горбатые, Глазатые, Лыковы. Некоторые княжеские фамилии представляли собой сочетание наименования удела и прозвища: например, Лобанов-Ростовский.

Польши, В конце XV века в списках русского дворянства стали появляться фамилии иностранного происхождения — они принадлежали выходцам из Греции Литвы , Азии и Западной Европы, имевшим аристократическое происхождение и перебравшимся в Россию. Здесь можно упомянуть такие фамилии, как Фонвизины, Лермонтовы, Юсуповы, Ахматовы, Кара-Мурза, Карамзины, Кудиновы.

Бояре часто получали фамилии по крестильному имени или прозвищу родоначальника и имели в своем составе притяжательные суффиксы. К таким боярским фамилия относятся Петровы, Смирновы, Игнатовы, Юрьевы, Медведевы, Апухтины, Гаврилины, Ильины.

Такого же происхождения и царская фамилия Романовы. Предком их был боярин времен Ивана Калиты Андрей Кобыла. У него имелось три сына: Семен Жеребец, Александр Елка, Кобылин и Федор Кошка. Их потомки получили соответственно фамилии Жеребцовы, Кобылины и Кошкины. Один из правнуков Федора Кошки Яков Захарович Кошкин стал родоначальником дворянской фамилии Яковлевых, а его брат Юрий Захарович стал зваться Захарьин-Кошкин. Сына же последнего звали Роман Захарьин-Юрьев.

Ту же фамилию носили и его сын Никита Романович, и дочь Анастасия, первая жена Ивана Грозного . Однако дети и внуки Никиты Романовича стали уже по деду Романовыми. Эту фамилию носили его сын Федор Никитич (патриарх Филарет) и основатель последней российской царской династии Михаил Федорович.

В петровскую эпоху дворянство пополнилось представителями невоенных сословий, которые получили свои титулы в результате продвижения по государственной службе. Одним из них был, к примеру, сподвижник Петра I Александр Меньшиков, от рождения имевший «низкое» происхождение, но удостоенный царем княжеского титула. В 1785 году указом Екатерины II для дворян были установлены особые привилегии.

Категории дворянства в России

Дворянство в России подразделялось на несколько категорий. К первой относились представители древних боярских и княжеских родов, получившие дворянское звание до 1685 года. Это Скрябины, Травины, Еропкины и многие другие.

Титулованные дворяне — это графы, князья и бароны, роды которых были занесены в родословные книги. Среди них Алабышевы, Урусовы, Зотовы, Шереметьевы, Головкины.

Потомственное дворянство жаловалось в основном за службу (например, военные заслуги) и могло передаваться по наследству. Личное дворянство жаловали за особые заслуги на воинской и гражданской службе людям низшего и среднего сословия, но оно не передавалось по наследству и не заносилось в родословные книги.

Можно ли определить дворянина по фамилии?

В 1886 году В. В. Руммелем и В. В. Голубцовым был составлен «Родословный сборник русских дворянских фамилий», куда вошли родословные 136 родов русского дворянства.

Дворянских родовых фамилий в России насчитываются сотни. Среди самых известных — Аксеновы, Аничковы, Аракчеевы, Бестужевы, Вельяминовы, Воронцовы, Голенищевы, Демидовы, Державины, Долгорукие, Дуровы, Курбатовы, Кутузовы, Некрасовы, Пожарские, Разумовские, Сабуровы, Салтыковы, Трубецкие, Уваровы, Черкасовы, Чернышевы, Щербатовы.

Между тем наверняка определить дворянское происхождение той или иной фамилии в наши дни очень сложно. Дело в том, что фамилии от имен или прозвищ могли даваться не только представителям дворянства. Также крепостные крестьяне того или иного помещика нередко получали фамилии по названию земельного владения, принадлежавшего этому помещику, или носили собственную фамилию барина. За исключением каких-то особо редких фамилий, подтвердить дворянские корни может только официальная родословная.