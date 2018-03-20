5 важных вопросов о новом стандарте связи 5G

Все, что вы хотели знать о 5G, но стеснялись спросить. iCHIP.ru ответил на самые популярные вопросы об этой технологии. Вопрос 1: что такое 5G?

5G — следующее поколение мобильного интернета, предлагающее более быстрые скорости и надежные соединения на смартфонах и других устройствах. Сочетая передовые сетевые технологии и самые последние исследования, 5G обеспечивает соединения в несколько раз быстрее — средняя скорость загрузки 1 Гбит/с в ближайшее время станет нормой.

Сети будут способствовать стремительному развитию интернета вещей, обеспечивая инфраструктуру, необходимую для передачи огромных объемов данных, что позволит сделать мир более «умным» и взаимосвязанным.

Ожидается, что 5G-сети получат широкое распространение к 2020 году, и в сочетании с существующими технологиями 3G и 4G обеспечат более быстрые соединения. Это позволит нам оставаться на связи независимо от того, где находимся.

Вопрос 2: что означают 5G-сети лично для меня? Более быстрая скорость загрузки и скачивания.

Более плавное потоковое видео и стриминг.

Высококачественные голосовые и видеозвонки.

Более надежные мобильные соединения.

Большее количество подключаемых устройств IoT.

Доступ к новым технологиям, в том числе самодвижущимся автомобилям и «умным» городам. Вопрос 3: насколько быстрым будет 5G?

Пока неизвестно, насколько технология 5G будет быстрее, чем 4G, так как она в значительной мере еще находится на стадии разработки. Но скорость загрузки и скачивания файлов должна значительно вырасти. GSM Association (GSMA) обещает минимальную скорость загрузки 1 ГБ.

Согласно большинству оценок, средняя скорость 5G составляет 10 Гбит/с, а некоторые считают, что скорость передачи может достигать 800 Гбит/с. Это означает, что пользователи смогут загружать полнометражные фильмы в HD-качестве за считанные секунды, а приложения будут загружаться и устанавливаться гораздо быстрее, чем сегодня.

Вопрос 4: доступна ли 5G-связь на моем смартфоне?

Существующие смартфоны, планшеты и другие устройства, выпущенные для стандарта 4G, могут оказаться неспособны подключиться к 5G или, как минимум, потребовать дополнительных расходов.

Но после 2020 года должны появиться устройства, по умолчанию рассчитанные на подключение к 5G. Оснований для беспокойства нет — хотя стандарт 5G и должен стать важным шагом вперед по сравнению с существующими сетями 4G и 3G, новая технология не сразу вытеснит своих предшественниц.

Наоборот, 5G будет подключаться к существующим сетям, чтобы пользователи не теряли связь, а старые сети будут служить резервными в тех областях, где еще нет 5G.

Чтобы заполнить пробел между 4G и 5G, созданы так называемые сети «4.5G» (известные как LTE-A). Они обеспечивают соединения, более быстрые, чем существующие сети 4G, но распространены лишь в немногих странах, таких как Южная Корея

Но после запуска 5G внедрение нового стандарта может оказаться медленным процессом. Подобно внедрению 4G, для поддержки новой технологии потребуется обновить или заменить существующую сетевую инфраструктуру и разработать новые сервисы для частных пользователей и бизнеса. Пока неизвестно, как именно сети 5G придут на смену существующим, но, как и в случае с 4G, чтобы подключиться к новым сетям, придется обновить технологии.

Вопрос 5: что нужно для 5G?

GSMA сформулировала восемь критериев для 5G. Соединение должно соответствовать большинству из них, чтобы квалифицироваться как 5G: реальная (не теоретически достижимая) скорость подключения к конечным точкам 1-10 Гбит/с;

сквозная задержка в оба конца (латентность) 1 мс;

удельная ширина полосы пропускания 1000x;

количество подключаемых устройств — от 10 до 100;

доступность 99,999%;

покрытие 100%;

сокращение использования энергии в сети на 90%;

до 10 лет автономной работы для маломощных устройств. Источник: TechRadar