Владимир Слепцов решит собачий вопрос: власти выберут места, где будут гулять животные

Где будут гулять собаки, теперь будут решать на уровне администраций. Владимир Слепцов поручил властям заняться вопросами культуры содержания домашних животных в городе. В каждом районе будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак. А заодно администрации будут разрабатывать список мест размещения диспансеров.

— Уважаемые собаководы, если у вас есть конкретные предложения по местам размещения площадок, направляйте их в свои администрации, — обратился Слепцов к ярославцам.