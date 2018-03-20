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Владимир Слепцов решит собачий вопрос: власти выберут места, где будут гулять животные
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Владимир Слепцов решит собачий вопрос: власти выберут места, где будут гулять животные 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Где будут гулять собаки, теперь будут решать на уровне администраций. Владимир Слепцов поручил властям заняться вопросами культуры содержания домашних животных в городе. В каждом районе будут созданы рабочие группы по разработке проектов площадок для выгула собак. А заодно администрации будут разрабатывать список мест размещения диспансеров.
— Уважаемые собаководы, если у вас есть конкретные предложения по местам размещения площадок, направляйте их в свои администрации, — обратился Слепцов к ярославцам.
Накануне мэр Ярославля бросил все свои дела, чтобы лично контролировать устранение серьёзной аварии на теплосетях.
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