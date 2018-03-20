Политолог Александр Суханов оценил открытость и честность прошедших выборов

Прошедшие 18 марта выборы кардинально отличались от ранее проходивших выборных кампаний. И явка на выборы, и результаты не оставляют ни малейшей возможности усомниться в итогах голосования, считает политолог Александр Суханов

«Я отношусь к той части не афилированных российских и зарубежных наблюдателей, которые отмечают небывалую открытость и честность прошедших выборов. Такого количества иностранных наблюдателей, допущенных на избирательные участки, не было ни в одной даже самой демократической стране. Попробуйте представить российских наблюдателей на выборах в США или Великобритании . Привлечение в этом году в качестве наблюдателей членов общественных палат, входящих в их состав неполитических организаций, позволило избежать нездоровой политизированности на избирательных участках», — говорит эксперт.

По его словам, открытость и честность прошедших выборов не оспаривают даже зарубежные «партнеры», традиционно готовые обвинить Россию в недемократичности выборного процесса.

«Я бы сформулировал главную задачу, которую Путин поставил на последний срок, следующим образом: создать условия, которые при любом преемнике, при любом внешнем давлении не могли даже поставить под сомнение вопрос существования России как независимого государства в существующих границах. Смысл его президентства, как он его понимает, в служении России. — рассуждает эксперт. — Мне кажется, что народ, избиратели это почувствовали. Самое главное в прошедшей кампании — высочайшая степень доверия действующему президенту. Не показная, не демонстративная. А спокойная и уверенная. Особенно на фоне зарубежных игрищ в химические атаки».