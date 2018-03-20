«Москва слезам не верит»: когда появилась эта фраза

Выражение « Москва слезам не верит» известно большинству из нас по одноименному фильму режиссера Владимира Меньшова , повествующего о приехавших покорять столицу провинциалках. Однако появилось оно еще во времена феодальной раздробленности на Руси и стало отражением жестокой и бескомпромиссной борьбы за выживание в условиях сурового монголо-татарского ига.

Русь попала под власть ордынцев в середине XIII века после опустошительного нашествия хана Батыя. Отныне русские князья должны были получать специальное разрешение на княжение — ярлык. Одним из элементов установившейся системы стала периодическая выплата дани. [С-BLOCK]

Этим занимались специальные ханские чиновники — баскаки. Отказ от выплаты дани, как и любое другое неподчинение, жестоко карался.

Так, в 1252 году царевич Неврюй разорил Переславль-Залесский , убил жену князя Ярослава Ярославича, взял в плен его детей. Согласно летописям, в Орду было уведено «бещисла» людей. Спустя 40 лет на Русь пришел полководец Тудан, который захватил и разорил 14 городов.

Перед русскими князьями стоял нелегкий выбор: воевать с ордынцами или примириться с их властью, тем самым обезопасив себя от разорительных набегов. Одним из сторонников первой линии был тверской князь Михаил Александрович. Он возглавил разгоревшееся в 1327 году восстание горожан, выступивших против жестоких притеснений со стороны баскака Чолхана (Щелкана).

Сторонником переговоров с Ордой был московский князь Иван Калита . Именно он по поручению хана Узбека возглавил карательную операцию, закончившуюся взятием и разорением мятежной Твери . «Положили пусту всю землю русскую», сообщают летописи. [С-BLOCK]

После этого ярлык на великое княжение был отобран у Твери и передан Москве. Кроме того, под влиянием нараставшего на Руси недовольства хан доверил Калите все дела по сбору дани.

Получив в свои руки колоссальный инструмент влияния, московский князь устанавливает по сути новую систему взаимоотношений между Русью и Ордой. Отныне Калита собирает для хана как можно больше дани, а ордынцы взамен избавляют русские княжества от своих набегов.

Неудивительно, что период Ивана Калиты на Руси вспоминали как время самых жестоких и тяжелых поборов. Выплаты стали огромны и непосильны для многих княжеств и городов. Ведь помимо отправки дани в Золотую Орду, московский князь не забывал и о собственной казне: часть поборов с других земель оставались в городе. Это способствовало его экономическому укреплению и, как следствие, росту политического влияния Москвы. [С-BLOCK]

Среди различных слоев населения постоянно вспыхивали ожесточенные споры о том, сколько нужно платить великому князю московскому. Зачастую этот вопрос люди не могли разрешить самостоятельно. Поэтому из княжеств и городов в Москву потянулись челобитчики. Как свидетельствуют многие исторические источники, в своих слезных мольбах они просили и даже умоляли Калиту «восстановить справедливость», уменьшив размер взимаемых с них поборов.

Отсюда и пошло выражение «Москва слезам не верит», потому как никакие просьбы, мольбы и слезные жалобы на великого князя московского не действовали. Более того, Калита жестоко пресекал любое народное недовольство. Часто расправы учинялись на самом людном месте в назидание другим.

Известный русский историк Руслан Скрынников в одном из своих трудов описал наказание для жалующихся челобитчиков. Их обваривали кипящим вином, сжигали свечой волосы и бороды, раздевали и клали на промерзшую землю. Иными словами, судьба их была незавидной. Правда, Скрынников описал времена Ивана Грозного . Однако эпоха Калиты в плане расправы над политическими оппонентами и другими недовольными вряд ли чем-то отличались от времени первого русского царя. [С-BLOCK]

Калита правил до 1340 года, затем постригся в монахи под именем Ананий, а спустя несколько недель скончался. За время своего княжения он скопил огромные богатства, отсюда и прозвище ушлого князя — Калита, что в древнерусском языке означало кошелек с деньгами. Собранные с других княжеств средства он тратил в том числе на покупку новых земель и владений.

Оправданы ли были меры, к которым прибегал великий князь? Трудно сказать. С одной стороны, Москва фактически грабила другие княжества ради собственного процветания. С другой, благодаря Калите Русь не знала татарских набегов 40 лет. Это способствовало резкому укреплению Московского княжества, и уже при ближайших преемниках великого князя оно бросило вызов Золотой Орде на поле брани.