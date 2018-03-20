Сильвестр: как был убит король бандитов в 1990-х

В сентябре 1994 года был убит один из самых влиятельных криминальных авторитетов Москвы Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. К концу своей жизни он конфликтовал со всеми крупными столичными группировками и значительной частью московского бизнес сообщества. Смерть авторитета породила массу слухов, а многие принялись утверждать, что случившееся — всего лишь грамотная инсценировка.

Главный ореховский

В середине 1980-х Тимофеев связался со шпаной из столичного района Орехово . Спустя несколько лет был арестован за грабежи, вымогательство и незаконное хранение оружия. Был осужден на два года, а после освобождения объединил действовавшие на юге Москвы банды в единую крупную группировку — Ореховскую.

Вскоре он взял под контроль ряд банков, ему подчинялись кафе, рестораны, ночные клубы. «Мзду» Тимофееву платили многие крупные предприниматели. Злейшими врагами ореховских были кавказские организованные преступные группы.

Взрыв на Тверской-Ямской

Тимофеев погиб 13 сентября 1994 года в семь часов вечера на 3-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. Взорвался новенький Mercedes-600, в котором и находился авторитет.

Автомобиль был взорван при помощи радиоуправляемого устройства. Как оно попало в «Мерседес» Сильвестра? По некоторым данным, «адская машина» массой около килограмма была заложена в автомобиль, когда он находился в мойке. После взрыва «Мерседес» загорелся, его потушили, а из обломков автомобиля вытащили обгоревшее и изуродованное тело жертвы.

Чьих рук дело

Оперативники сразу стали отрабатывать несколько версией случившегося. Подозревали в убийстве Сильвестра людей Валерия Глобуса Длугача или Отари Квантришвили — к тому моменту уже мертвых криминальных авторитетов. Оба при жизни враждовали с ореховскими из-за бизнес интересов. Глобус, к тому же, вел дела с кавказскими ОПГ, что для Тимофеева было неприемлемо.

По другой версии, к убийству Сильвестра привел конфликт лидера ореховских с другим крупным криминальным авторитетом — Япончиком ( Вячеслав Иваньков ). Причина банальна — не поделили власть, к тому же Тимофеев обвинил оппонента в краже 300 000 долларов. Такого Япончик простить не мог. Впрочем, есть мнение, что заказчиками преступления были представители кавказских ОПГ, с которыми Сильвестр имел давнюю вражду.

Фальшивая смерть

Группировка ореховских занималась еще и крупными финансовыми махинациями. По некоторым данным, благодаря этим манипуляциям Тимофеев обогатился на 18 миллиардов рублей, которые он вывел в западные банки.

Это заставило многих говорить, что во взорванном «Мерседесе» на самом деле находился не лидер ореховских, а совсем другой человек. Сам же Сильвестр в момент взрыва уже вылетел в США под вымышленным именем. Там он сделал пластическую операцию, после чего жил спокойной и безбедной жизнью. [С-BLOCK]

В пользу этого говорит тот факт, что за два месяца до взрыва на Тверской-Ямской авторитет переправил в Соединенные Штаты жену и дочь. Версию с инсценировкой происшествия позже подтвердили некоторые представители Солнцевской группировки.

Найденный в Мерседесе обгоревший труп смог опознать только личный дантист Сильвестра, да и то лишь по зубам. Но и это не успокоило скептиков: по их мнению, авторитет вполне мог войти в сговор со своим зубным врачом. Масла в огонь различных спекуляций подлила и найденная на месте происшествия визитка и декларация на имя некоего менеджера Сергея Жлобинского.

Убить шефа

Однако правоохранителей подобные «теории заговора» не убедили. В 2011 году в расследовании резонансного дела была поставлена точка. В сентябре Мосгорсуд признал виновным в убийстве Сильвестра и приговорил к пожизненному заключению его ближайшего соратника Сергея Осю Буторина.

Тот сам признался, что заказал убийство своего шефа. По словам Буторина, автомобиль с Сильвестром взорвался прямо на его глазах сразу же после начала движения от дома номер 46. Тимофеев в этот момент разговаривал по телефону. Позже его корпус нашли в 11 метрах от места происшествия. После взрыва Ося бросился к автомобилю, убедился, что его босс мертв, а затем поспешил покинуть место происшествия.

Свой поступок Буторин объяснял тем, что опасался расправы со стороны врагов Тимофеева. В то время средний срок жизни ближайших соратников криминальных авторитетов составлял 1,5-2 года. Убийство Сильвестра могло отвести от него угрозу. Кроме того, Ося сам хотел занять место лидера Ореховской ОПГ.