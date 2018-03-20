62-летняя Лариса Долина показала, как выглядит в мини

@larisadolina_official62-летняя Лариса Долина показала, как выглядит в миниТема минувших президентских выборов продолжает широко обсуждаться. Многие звезды в воскресенье выкладывали свои фото, сделанные на избирательных участках. А Лариса Долина (62) на следующий день опубликовала снимок, на котором поздравляет Владимира Путина с переизбранием. Певица подписала кадр следующим образом:

Поздравляю Владимира Владимировича Путина с победой!#россиявперед не стоит винить во всем президента, он такой же человек как и мы, стараясь помочь всем. Многие его осуждают, но ведь самое главное это мирное небе, которое он нам дарит!

Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official) 19 Мар 2018 в 10:33 PDT Подписчики артистки сосредоточили свое внимание на том, как она выглядит на фото. Большинство отметили, что Лариса Долина в прекрасной форме: «Всем бы так выглядеть в 60 лет!», «Смело и эффектно!», «Лариса, вы любимая певица нашей семьи, прекрасно выглядите!».

Добавим, что Лариса Долина всю жизнь следит за своим весом. По словам певица она склонна к полноте и поправляется «даже от одного запаха жареной картошки!». Все мучное, жирное и сладкое для нее под запретом:

Я не ем после пяти вечера, серьезно занимаюсь пилатесом. Не курю, почти не пью спиртное. Поэтому мне и нельзя дать мои годы.

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Публикация от Лариса Долина (@larisadolina_official) 13 Мар 2018 в 7:31 PDT