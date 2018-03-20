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Масленица по-испански: в Валенсии — праздничное буйство огня
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Масленица по-испански: в Валенсии — праздничное буйство огня 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
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В Валенсии отпраздновали Фальяс, передает телеканал «МИР 24». Это фестиваль, напоминающий российскую Масленицу.
Фигуры из папье-маше, картона и фанеры сооружали сотни мастеров, чтобы вскоре предать огню.
Хотя Фальяс имеет языческие корни, сегодня его посвящают Святому Иосифу, покровителю плотников, строителей и скульпторов. Как и русская Масленица, этот праздник приурочен к окончанию зимы. Правда, отмечается не неделю, а только пять дней.
По традиции, из сотен фигур сохраняют одну, выбранную большинством голосов зрителей. Она отправляется в музей.
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