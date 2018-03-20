Масленица по-испански: в Валенсии — праздничное буйство огня

Одни возмущаются, другие смеются

Зачем подворачивать джинсы зимой?

В Валенсии отпраздновали Фальяс, передает телеканал «МИР 24». Это фестиваль, напоминающий российскую Масленицу.

Фигуры из папье-маше, картона и фанеры сооружали сотни мастеров, чтобы вскоре предать огню.

Хотя Фальяс имеет языческие корни, сегодня его посвящают Святому Иосифу, покровителю плотников, строителей и скульпторов. Как и русская Масленица, этот праздник приурочен к окончанию зимы. Правда, отмечается не неделю, а только пять дней.

По традиции, из сотен фигур сохраняют одну, выбранную большинством голосов зрителей. Она отправляется в музей.

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