Иосиф Пригожин ответил на слова Макаревича про «злобных дебилов» 

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича за его слова о превращении россиян в «злобных дебилов».
«Как вы хотите, чтобы к вам относились, если вы сами допускаете такие высказывания? Зачем? Для чего? На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос — как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение», — рассказал Пригожин URA.RU.
Вместе с тем Пригожин признал, что в Европе люди улыбаются чаще, чем в России.
«У нас люди порой такие — словно на них мешки взвалили. Надо просто научиться радоваться счастью. Счастье — это не только деньги. Счастье — это, например, и возможность ходить. Меня вот довели до того, что мне стыдно ездить на хорошей машине. Скажут некоторые: мол, совсем зажрался. А вообще я вырос в бедной семье», — добавил музыкальный продюсер.
Ранее Макаревич на своей странице Facebook рассказал о своей поездке в США, где увидел американцев, которые «спокойнее, веселее и добрее», чем россияне. Он отметил, что россияне превращаются в «злобных дебилов» из-за госпропаганды и предложил «спилить Останкинскую башню».