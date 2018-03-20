Иосиф Пригожин ответил на слова Макаревича про «злобных дебилов»

«Как вы хотите, чтобы к вам относились, если вы сами допускаете такие высказывания? Зачем? Для чего? На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос — как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение», — рассказал Пригожин URA.RU.

Вместе с тем Пригожин признал, что в Европе люди улыбаются чаще, чем в России

«У нас люди порой такие — словно на них мешки взвалили. Надо просто научиться радоваться счастью. Счастье — это не только деньги. Счастье — это, например, и возможность ходить. Меня вот довели до того, что мне стыдно ездить на хорошей машине. Скажут некоторые: мол, совсем зажрался. А вообще я вырос в бедной семье», — добавил музыкальный продюсер.