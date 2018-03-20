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В метро установят бесконтактные турникеты
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В метро установят бесконтактные турникеты 

Управа района Черемушки 3 часа назад
Фото: За Калужской заставой
До конца мая на станциях метро «Воробьевы горы» и «Бунинская аллея» будут установлены турникеты с возможностью бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.
Руководители метрополитена уточнили, что подобные инновационные устройства появятся на 15 станциях. По словам начальника дирекции инфраструктуры метро Дмитрия Дощатова, новые турникеты работают плавно, бесшумно, быстро и безопасно. Это позволяет пассажирам не задерживаться при входе и выходе. Кроме того, один из турникетов в линейке на каждой станции шире, чем остальные. Через него удобно проходить мамам с детскими колясками и пассажирам с большими сумками. Турникеты с высокими створками также являются эффективным барьером против безбилетников.
В настоящее время в метрополитене уже работают 2600 новых турникетов. Помимо этого особые терминалы по бесконтактной оплате установлены во всех кассах подземки, а также в более 1200 билетных автоматах. Оплатить проезд таким способом можно у мобильных кассиров и на турникетах 80 станций. По оценке экспертов, безналичными и бесконтактными способами оплаты проезда предпочитают расплачиваться уже более 30% пассажиров.
Новые турникеты изготавливают из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам, поэтому они долгое время не будут нуждаться в дополнительном ремонте.
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