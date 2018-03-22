Ещё
В Госдуме раскритиковали бойкот обвинённому в домогательствах Слуцкому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме раскритиковали бойкот обвинённому в домогательствах Слуцкому 

Говорит Москва 49 минут назад
Фото: Диалог
«Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным», — сказал Левин, передаёт «Интерфакс». При этом он подчеркнул, что работа журналистов «заслуживает уважения». «Наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия деятельности», — добавил глава комитета.
Накануне комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в действиях Леонида Слуцкого. Ранее главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал СМИ бойкотировать парламентария, пока тот не принесёт официальных извинений за сексуальные домогательства к журналисткам. После этого «Коммерсантъ» заявил о прекращении работы с депутатом и думской комиссией по этике. Кроме того, РБК отозвал сотрудников всех редакций, работающих в Госдуме. Телеканал «Дождь» приостановил работу с нижней палатой парламента и призвал расследовать жалобы на Слуцкого.
Говорит Москва: последние новости
В Волоколамске школьники попали в больницу с отравлением Жительница Барнаула решила оставить на память бюллетень для голосования Лондон не предоставил Москве никаких данных по делу Скрипаля
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1244
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность224
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке182
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом56
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение