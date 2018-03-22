В Госдуме раскритиковали бойкот обвинённому в домогательствах Слуцкому 

«Решение ряда СМИ об отзыве журналистов из федерального парламента считаю эмоциональным», — сказал Левин, передаёт «Интерфакс». При этом он подчеркнул, что работа журналистов «заслуживает уважения». «Наша обязанность обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия деятельности», — добавил глава комитета.
Накануне комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в действиях Леонида Слуцкого. Ранее главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал СМИ бойкотировать парламентария, пока тот не принесёт официальных извинений за сексуальные домогательства к журналисткам. После этого «Коммерсантъ» заявил о прекращении работы с депутатом и думской комиссией по этике. Кроме того, РБК отозвал сотрудников всех редакций, работающих в Госдуме. Телеканал «Дождь» приостановил работу с нижней палатой парламента и призвал расследовать жалобы на Слуцкого.