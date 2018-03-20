Ещё
Главред «Говорит Москва» призвал СМИ бойкотировать обвинённого в домогательствах депутата Слуцкого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главред «Говорит Москва» призвал СМИ бойкотировать обвинённого в домогательствах депутата Слуцкого 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Говорит Москва
«После впечатляющей и вдохновляющей победы огромного числа, десятков миллионов россиян на выборах президента Российской Федерации, а я считаю, что все победили, выбрав Путина, в тени этой большой новости люди с дешёвыми сердцами, люди с подлыми сердцами, люди рукосуйские, попытались реабилитировать Слуцкого; протолкнуть человека, который похабно совал руки журналисткам и не удосужился извиниться внятно, протолкнуть его в тени большой новости о перевыборах президента. Я считаю, что это подло, это было сделано в расчёте, что мы не заметим, и потихонечку Слуцкий снова вернётся в информационное поле. Я призываю заметить, улыбнуться подлости замысла и твёрдо сказать: пока Слуцкий внятно не извинится, пока Слуцкий не исчерпает свою вину, запретить его цитирование либо цитировать его только исключительно с бэкграундом о сексуальном скандале».
Ранее журналистки публично обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в приставаниях. Скандал разгорелся 22 февраля после сообщения корреспондента телеканала «Дождь» Елизаветы Антоновой о том, что член партии ЛДПР Слуцкий пристаёт к журналисткам парламентского пула. Позже на сайте телеканала на условиях анонимности появились ещё три заявления о домогательствах депутата. Слуцкий обвинения отверг, назвав эти обвинения раздутыми: «Будем дальше работать и заниматься профессиональной деятельностью. Ситуация эта искусственная сама по себе и, думаю, что таким же точно образом она и пройдёт».
Говорит Москва: последние новости
СМИ сообщили об обнаружении обломков исчезнувшего в 2014 году Boeing Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление в ФСБ ключей шифрования Токио и Москва прорабатывают визит Синдзо Абэ в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза198
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»91
О чем говорили Путин и Трамп60
Трамп все-таки поздравил Путина160
Пригожин обрушился на Макаревича165
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение