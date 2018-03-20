Главред «Говорит Москва» призвал СМИ бойкотировать обвинённого в домогательствах депутата Слуцкого 

«После впечатляющей и вдохновляющей победы огромного числа, десятков миллионов россиян на выборах президента Российской Федерации, а я считаю, что все победили, выбрав Путина, в тени этой большой новости люди с дешёвыми сердцами, люди с подлыми сердцами, люди рукосуйские, попытались реабилитировать Слуцкого; протолкнуть человека, который похабно совал руки журналисткам и не удосужился извиниться внятно, протолкнуть его в тени большой новости о перевыборах президента. Я считаю, что это подло, это было сделано в расчёте, что мы не заметим, и потихонечку Слуцкий снова вернётся в информационное поле. Я призываю заметить, улыбнуться подлости замысла и твёрдо сказать: пока Слуцкий внятно не извинится, пока Слуцкий не исчерпает свою вину, запретить его цитирование либо цитировать его только исключительно с бэкграундом о сексуальном скандале».
Ранее журналистки публично обвинили депутата Госдумы Леонида Слуцкого в приставаниях. Скандал разгорелся 22 февраля после сообщения корреспондента телеканала «Дождь» Елизаветы Антоновой о том, что член партии ЛДПР Слуцкий пристаёт к журналисткам парламентского пула. Позже на сайте телеканала на условиях анонимности появились ещё три заявления о домогательствах депутата. Слуцкий обвинения отверг, назвав эти обвинения раздутыми: «Будем дальше работать и заниматься профессиональной деятельностью. Ситуация эта искусственная сама по себе и, думаю, что таким же точно образом она и пройдёт».