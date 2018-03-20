Суд отложил на 16 апреля жалобу по контракту со студией Лебедева на логотип Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 20 марта. / ТАСС /. Арбитражный суд Северо-Западного округа отложил рассмотрение жалобы на решение нижестоящей инстанции о законности предписания Санкт-Петербургского управления ФАС о расторжении контракта на создание логотипа города между комитетом по развитию туризма и «Студией Артемия Лебедева». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Отложить рассмотрение кассационных жалоб управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и общества с ограниченной ответственностью «Маркетинговая компания » Григорьев Борис и партнеры" на постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.11.2017 по делу № А56-24586/2017 на 16 апреля 2018 года", — говорится в определении суда.

В первой инстанции суд подтвердил решение комиссии регионального управления ФАС, во второй — отменил решение. Апелляцию подала компания «Григорьев Борис и партнеры», которая была инициатором проверки ФАС.

Комиссия Санкт-Петербургского управления ФАС в феврале 2017 года признала наличие нарушений при заключении контракта между городским комитетом по развитию туризма и студией Лебедева и выдала предписание расторгнуть договор с компанией и прекратить использование логотипа.

Заявителем выступила компания «Григорьев Борис и партнеры», которая добивалась отмены договора между студией и администрацией города на серию логотипов, приобретенных комитетом у дизайнеров как у единственного поставщика за 1 рубль. По словам представителя студии Лебедева, компания не рассчитывала на прямое коммерческое обогащение, продав властям Петербурга созданный студией логотип города.

Договор со студией Лебедева на разработку серии логотипов подписали в октябре 2014 года. Сейчас логотипы используются на некоторых туристических киосках города.