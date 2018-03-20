Почему бандиты 1990-х боялись связываться с чеченской мафией

В 90-е годы в ХХ века на территории России помимо «славянских» группировок действовали армянские, азербайджанские, ассирийские и другие криминальные сообщества, объеденные по этническому принципу. Однако именно чеченские банды стали наиболее грозным явлением из мира криминала.

Чеченская мафия действовала от Сочи до городов Дальнего Востока и для противостояния бандитам из северного Кавказа, российским «браткам» приходилось объединяться в союзы, но и это не всегда помогало. Так в чем сила чеченской мафии и почему с ней боялись связываться?

Тейповая система

Сами себя чеченцы называют «нохчо», и каждый из них входит в родовой союз именуемый «тейпом». Чаще всего чеченские ОПГ 90-х годов принадлежали к одному тейпу, и все кто был в не их системы, считался чужаком. По заявлениям московской милиции на 1992 год в городе действовало 400 бандитов из Чечни , к 1993 году их было уже 500.

Внедрить своего агента в такое сообщество практически невозможно. Родственные связи обеспечивали невероятную сплоченность группировки. Чеченцы не выдавали своих, всегда мстили, а обида, нанесенная одному человеку, распространялся на весь клан. [С-BLOCK]

Для разборок с конкурентами чеченцы привлекали своих земляков, которые могли и не принадлежать к мафии. Например, студентов или рыночных торговцев. Роль киллеров выполняли юноши из горных чеченских аулов. Чаще всего они не знали русского, но знали, что помогают родственникам, пусть и за деньги.

Молодой чеченец приезжал в Москву или любой другой город, выполнял заказ, после чего возвращался в свой далекий аул. Отыскать правоохранителям такого гастролера практически невозможно. Чем больше вокруг родственников, тем чеченская мафия сильней. Например, в борьбе за Приморский город Находка славянские бандиты взяли верх над бандой Хатуева из-за относительно малочисленности отдаленности от земляков.

Воинственность

Раньше жизнь каждого чеченца руководствовалась сводом правил, которые называются «адаты». Из-за того, что чеченская нация складывалась в условиях постоянного противостояния, как с внешними врагами, так и родов друг с другом, эти правила отличаются суровостью. Согласно адатам позорно вытянуть оружие и не пустить его в дело. Собираясь на «стрелку», славянские бандиты чаще ехали разговаривать, и только в исключительных случаях могла пролиться кровь.

Чеченцы же отправлялись на войну, ведь если вытянул нож, то им надо бить. Встреча на «стрелке» всегда заканчивалась перестрелкой или поножовщиной, что создало чеченцам репутацию «беспредельщиков» даже по меркам горячих 90-х. Бандиты с северного Кавказа были бескомпромиссные и никогда не отказывались от тех, кто платил им за «крышу». Поэтому олигарх Борис Березовский и другие бизнесмены предпочитали работать с чеченскими ОПГ, которые никогда «не включат заднюю» и пойдут до конца.

Не признание воровских понятий

В 90-х годах среди «воров в законе» было всего два чеченца Султан Даудов (Султан Балашихинский) и Хусейн Ахмадов (Слепой). Например, в той же Грузии была шутка, что в каждом тбилисском дворе есть вор в законе. Дело в том, что чеченцы не признавали воровских понятий и авторитета воров. В криминальной деятельности они руководствовались они все теми же «адатами».

Согласно им молодые беспрекословно слушаются старейшин, и места для чужаков-авторитетов здесь не было. Именно совет старейшин, в который входили как старики, так и молодые мужчины, решал вопросы войны, перемирия, вынесения смертного приговора. Часто «воры в законе» выступали судьями и примеряли поссорившиеся группировки. С чеченцами это не работало. Они отвергали участие третей стороны в конфликте. Даже в тюрьме чеченцы сохраняли свое единство и были вне системы.

Поддержка спецслужб

Есть мнение, что на первом этапе криминальных войн спецслужбы России целенаправленно поддерживали бандитов из Чечни. Они использовались для создания системы противовеса, набирающим силу и влияние «славянским» группировкам из подмосковных городов. Специальные агенты передавали лидерам чеченцев передвижение конкурентов и информацию, полученную от «прослушки» или «стукачей».

В 2000-х годах сильный удар по чеченской мафии нанесли силовики. Причина: их активная помощь сепаратистам — деньгами, информацией, бойцами и то, что задача по удержанию роста «славянских» ОПГ была выполнена.