Жителей Коптева пригласят на фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты»

ГБОУ спецшкола №1, расположенная на Михалковской улице, информирует о проведении 24 марта фестиваля межрайонного совета директоров «Наши общие возможности — наши общие результаты».

Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, главная тема мероприятия — «Персонализированное обучение — билет в будущее в мировом цифровом содружестве: МРСД-Москва-Россия».

В программе фестиваля, в том числе, — родительский клуб, круглый стол для членов ученического самоуправления, турнир по настольному теннису для всех желающих, мастер-класс «Электронное обучение». К участию приглашают всех жителей.

Ознакомиться с подробным расписанием можно на официальном сайте школы.

Адрес: Михалковская улица, дом 15А. (жм)