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Жителей Коптева пригласят на фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты»
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Жителей Коптева пригласят на фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» 

Управа района Коптево города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
ГБОУ спецшкола №1, расположенная на Михалковской улице, информирует о проведении 24 марта фестиваля межрайонного совета директоров «Наши общие возможности — наши общие результаты».
Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, главная тема мероприятия — «Персонализированное обучение — билет в будущее в мировом цифровом содружестве: МРСД-Москва-Россия».
В программе фестиваля, в том числе, — родительский клуб, круглый стол для членов ученического самоуправления, турнир по настольному теннису для всех желающих, мастер-класс «Электронное обучение». К участию приглашают всех жителей.
Ознакомиться с подробным расписанием можно на официальном сайте школы.
Адрес: Михалковская улица, дом 15А. (жм)
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