В июне в Кировской области пройдет второй Лесной форум Кировской области

15-16 июня 2018 года в Кирове состоится второй региональный Лесной форум, на котором соберутся все заинтересованные в эффективном развитии лесопромышленного комплекса стороны.

В мероприятии примут участие представители федеральных структур, органов исполнительной власти субъектов РФ , бизнеса и научного сообщества из различных городов страны.

Координатором проведения форума уже второй раз выступает Правительство Кировской области , в числе организаторов — Ассоциация лесопромышленников и лесоэкспортеров Кировской области, «ВятГУ» и «Вятская торгово-промышленная палата».

В рамках форума состоится чемпионат области среди вальщиков леса «Лесоруб-2018», к участию в котором планируется привлечь команды из соседних регионов. Традиционно он является одним из самых зрелищных этапов мероприятия. Также в период проведения форума на Театральной площади будет организована выставочная экспозиция с привлечением специализированной лесозаготовительной техники, образцов деревянного домостроения, спецодежды и прочее.

В 2018 году главной темой кировского форума станет рациональное лесопользование и лесовосстановление. Далее на пленарных заседаниях участники поднимут вопросы, касающиеся актуальных проблем лесопользования в России, международного опыта реализации принципов рационального лесопользования, совершенствования нормативной базы. Представители министерства лесного хозяйства Кировской области поделятся опытом в сфере лесовосстановления и лесоустройства.

В рамках форума также запланированы круглые столы, посвящённые более узким темам. В частности, эксперты расскажут о новых тенденциях в развитии деревянного домостроения, о биоэнергетике и биотехнологиях в ЛПК, о роли российских производителей березовой фанеры в мировом секторе и многое другое.

Как подчеркивают в Правительстве, основная задача мероприятия — консолидированными усилиями исполнительной власти, бизнеса и науки максимально эффективно продолжать работу по устойчивому развитию лесопромышленного комплекса Кировской области, являющейся одним из ведущих российских регионов в сфере производства и переработки древесины.

Напомним, впервые форум прошел в августе 2017 года в г. Кирове. Инициатором масштабного регионального мероприятия выступил заместитель Председателя Правительства региона Максим Кочетков.

«В числе глобальных целей форума, — подчеркнул вице-губернатор, — улучшение инвестиционной привлекательности региона, увеличение доходов в бюджет от использования лесов».

Кроме того, в рамках форума участники получают возможность личного общения, обмена опытом по актуальным вопросам, полного представления о развитии ЛПК не только в регионе, но и в целом в стране, также определяются потребности современного рынка в тех или иных продуктах, обсуждаются возможности кооперации в лесном машиностроении и многое другое.

«Наша задача, в том числе, объединить представителей бизнеса, обозначить перед ними перспективы развития отрасли и, в конечном итоге, увеличить количество заинтересованных инвесторов», — считает Максим Кочетков.

Фото — Правительство Кировской области