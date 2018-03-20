Ещё
Греф считает фишинг и социальную инженерию главными проблемами кибербезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греф считает фишинг и социальную инженерию главными проблемами кибербезопасности 

Rambler News Service 3 часа назад
Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета.
«Мы видим две ключевые проблемы. Так называемая социальная инженерия, когда людей вводят в заблуждение и с помощью обмана получают доступ к их секретным словам, пинкодам и в конце концов мошенническим образом завладевают их денежными средствам. И второе — это так называемый фишинг, когда это происходит невербально, но собственно говоря, тоже мошенническая схема», — сказал он.
По словам Грефа, Сбербанк считает актуальной проблемой обучение пользователей кибербезопасности.
«Есть ещё проблема гигиены, чтобы не взломали ваши аккаунты, вашу электронную почту и так далее. Здесь, конечно, огромное желание ко всем пройти курсы ликвидации безграмотности в области кибербезопасности, использовать немного более сложные пароли, у вас у всех сейчас мобильные устройства, обязательно использовать шестизначное коды», — сказал Греф.
Также он сравнил смартфоны с кошельками, призвал относиться к ним «максимально аккуратно», а в случае их утери обязательно сообщать об этом в банк.
**Главные новости в [Telegram-канале] (https://t.me/rns_online) RNS**
Rambler News Service: последние новости
Иосиф Пригожин ответил на слова Макаревича про «злобных дебилов» ФАС возбудила дело в отношении Домодедово о недопуске такси к перронам и выходам RT назвал возможную блокировку в Великобритании ограничением свободы слова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза198
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»91
О чем говорили Путин и Трамп60
Трамп все-таки поздравил Путина160
Пригожин обрушился на Макаревича165
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение