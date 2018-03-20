Греф считает фишинг и социальную инженерию главными проблемами кибербезопасности

Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета.

«Мы видим две ключевые проблемы. Так называемая социальная инженерия, когда людей вводят в заблуждение и с помощью обмана получают доступ к их секретным словам, пинкодам и в конце концов мошенническим образом завладевают их денежными средствам. И второе — это так называемый фишинг, когда это происходит невербально, но собственно говоря, тоже мошенническая схема», — сказал он.

По словам Грефа, Сбербанк считает актуальной проблемой обучение пользователей кибербезопасности.

«Есть ещё проблема гигиены, чтобы не взломали ваши аккаунты, вашу электронную почту и так далее. Здесь, конечно, огромное желание ко всем пройти курсы ликвидации безграмотности в области кибербезопасности, использовать немного более сложные пароли, у вас у всех сейчас мобильные устройства, обязательно использовать шестизначное коды», — сказал Греф.

Также он сравнил смартфоны с кошельками, призвал относиться к ним «максимально аккуратно», а в случае их утери обязательно сообщать об этом в банк.

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