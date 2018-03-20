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Парк за кинотеатром «Русь» лидирует в голосовании по благоустройству
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Парк за кинотеатром «Русь» лидирует в голосовании по благоустройству 

АиФ Архангельск 3 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Голосование прошло 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Итоговое рейтинговое голосование прошло на 87 избирательных участках. Всего в голосовании приняло участие 35800 жителей города.
На 14 часов общественной комиссией обработано 87,5% бюллетеней. Лидирует парк на улице 23-й Гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь»; второе место занимает зона рекреации «Пляж», 3 место — парк на проспекте Ленинградский.
Остальные позиции распределились следующим образом: 4 место — сквер рядом с храмом Александра Невского в округе Варавино-Фактория, 5 место — набережная протоки реки Кузнечиха, 6 место — сквер у КЦ «Соломбала-Арт», 7 место — сквер в поселке Цигломень, 8 место — парк по ул. Победы, 35.
Голосование проходило в восьми городах Архангельской области. В 2018 году регион получит 345 миллионов рублей на проект «Формирование комфортной городской среды», город Архангельск получит 122 миллиона рублей.
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