Парк за кинотеатром «Русь» лидирует в голосовании по благоустройству

Голосование прошло 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Итоговое рейтинговое голосование прошло на 87 избирательных участках. Всего в голосовании приняло участие 35800 жителей города.

На 14 часов общественной комиссией обработано 87,5% бюллетеней. Лидирует парк на улице 23-й Гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь»; второе место занимает зона рекреации «Пляж», 3 место — парк на проспекте Ленинградский.

Остальные позиции распределились следующим образом: 4 место — сквер рядом с храмом Александра Невского в округе Варавино-Фактория, 5 место — набережная протоки реки Кузнечиха, 6 место — сквер у КЦ «Соломбала-Арт», 7 место — сквер в поселке Цигломень, 8 место — парк по ул. Победы, 35.