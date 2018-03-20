Эр-Рияд интересует партнерство РФ по сверхзвуковой пассажирской авиации

Саудовская Аравия заинтересована в партнерстве с Россией по проекту сверхзвукового пассажирского самолета (СПС), в ближайшее время саудовская делегация планирует посетить РФ для проведения детальных переговоров по этому направлению, говорится в сообщении Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской Аравией ("РОСА").

Делегация «РОСА» во главе с предправления ассоциации Андреем Тарасовым в марте посетила Эр-Рияд с целью содействия развитию российско-саудовских бизнес-отношений, отмечается в сообщении. В ходе визита были проведены встречи с руководством государственной саудовской компании TAQNIA Aeronautics Company (ТАС) и руководством Научно-исследовательского института имени Короля Абдулазиза — King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).

"В ходе данных встреч саудовским партнерам был представлен ряд перспективных российских проектов в области авиастроения. В частности, высокий интерес у саудовской стороны вызвал актуальный проект разработки современного сверхзвукового пассажирского самолета (СПС)", — сообщает «РОСА».

"В России накоплен уникальный опыт производства и ноу-хау в области сверхзвуковой авиации, объединение которых с уже имеющимся опытом и разработками авиаконструкторов королевства в области трансзвуковой авиации, может предоставить сторонам возможность для технологического скачка, и, как следствие, обеспечит значительный отрыв от конкурентов, что позволит РФ и КСА стать мировыми лидерами в области сверхзвуковой пассажирской авиации, рыночная ниша которой в настоящий момент свободна", — отмечается в релизе.

По приглашению «РОСА» в ближайшее время делегация специалистов ТАС и KASCT посетит Россию для проведения детальных переговоров по проекту СПС. Также планируются переговоры и по другим перспективным проектам с заинтересованными авиастроительными компаниями РФ.