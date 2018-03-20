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Эр-Рияд интересует партнерство РФ по сверхзвуковой пассажирской авиации
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Эр-Рияд интересует партнерство РФ по сверхзвуковой пассажирской авиации 

Прайм 3 часа назад
Саудовская Аравия заинтересована в партнерстве с Россией по проекту сверхзвукового пассажирского самолета (СПС), в ближайшее время саудовская делегация планирует посетить РФ для проведения детальных переговоров по этому направлению, говорится в сообщении Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с Саудовской Аравией ("РОСА").
Делегация «РОСА» во главе с предправления ассоциации Андреем Тарасовым в марте посетила Эр-Рияд с целью содействия развитию российско-саудовских бизнес-отношений, отмечается в сообщении. В ходе визита были проведены встречи с руководством государственной саудовской компании TAQNIA Aeronautics Company (ТАС) и руководством Научно-исследовательского института имени Короля Абдулазиза — King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).
"В ходе данных встреч саудовским партнерам был представлен ряд перспективных российских проектов в области авиастроения. В частности, высокий интерес у саудовской стороны вызвал актуальный проект разработки современного сверхзвукового пассажирского самолета (СПС)", — сообщает «РОСА».
"В России накоплен уникальный опыт производства и ноу-хау в области сверхзвуковой авиации, объединение которых с уже имеющимся опытом и разработками авиаконструкторов королевства в области трансзвуковой авиации, может предоставить сторонам возможность для технологического скачка, и, как следствие, обеспечит значительный отрыв от конкурентов, что позволит РФ и КСА стать мировыми лидерами в области сверхзвуковой пассажирской авиации, рыночная ниша которой в настоящий момент свободна", — отмечается в релизе.
По приглашению «РОСА» в ближайшее время делегация специалистов ТАС и KASCT посетит Россию для проведения детальных переговоров по проекту СПС. Также планируются переговоры и по другим перспективным проектам с заинтересованными авиастроительными компаниями РФ.
В январе президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.
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