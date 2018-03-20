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Роскомнадзор не зафиксировал серьезных сбоев сетей связи в ходе выборов
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Роскомнадзор не зафиксировал серьезных сбоев сетей связи в ходе выборов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кратковременные перерывы в оказании услуг связи 17 и 18 марта не оказали влияния на ход выборов, специалисты не зафиксировали воздействий на сети связи, Об этом сообщает во вторник пресс-служба Роскомнадзора.
"В течение 17 и 18 марта были зафиксированы краткосрочные перерывы в оказании услуг связи, которые не оказали влияния на проведение выборов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в «день тишины» 17 марта и в день голосования на выборах президента РФ 18 марта сети связи, используемые избирательными комиссиями, функционировали устойчиво.
"Перерывы в функционировании каналов связи, задействованных в интересах государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», были зафиксированы в 0,87% территориальных избирательных комиссиях (ТИК) и участковых избирательных комиссиях (УИК) от их общего количества, в оказании услуг телефонной связи — 0,2%, в видеотрансляции — 3,04%", — уточнили в Роскомнадзоре.
В ведомстве добавили, что специалисты не зафиксировали «помеховых воздействий». Основными причинами нештатных ситуаций стали: аварийное отключение электроснабжения (41%), неисправность оборудования (46%), повреждение линий связи (13%).
Ранее сообщалось, что 18 марта хакерские атаки были совершены на ГАС «Выборы». Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. В свою очередь секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сказала, что ЦИК зафиксировал хакерскую атаку не только на свой сайт, но и на информационно-справочный центр.
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