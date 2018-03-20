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Глушков мог погибнуть из-за пошедшей «чудовищно не так» секс-игры
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Глушков мог погибнуть из-за пошедшей «чудовищно не так» секс-игры 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Партнер Бориса Березовского и экс-замгендиректор "Аэрофлота" Николай Глушков мог погибнуть в результате секс-игры, передает Daily Mail.
Тот сообщил, что перед смертью Глушкова у него дома побывал любовник по имени Денис.
"Я о нем немного знаю, кроме того, что его звали Денис, что он был намного моложе, я бы сказал около 20 лет, и был из России, как и Николай", — сказал он.
По его словам, Денис нашел тело вместе с дочерью Глушкова.
"Я думаю, что полиция устанавливает, мог ли он умереть во время секс-игры, которая пошла чудовищно не так", — добавил знакомый Глушкова.
Он подчеркнул, что Глушков изначально придерживался гетеросексуальной ориентации, однако позднее совершил «каминг-аут».
Ранее полиция Лондона не нашла следов взлома на месте убийства Глушкова. Также сообщалось, что его могли задушить собачьим поводком.
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