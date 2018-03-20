Глушков мог погибнуть из-за пошедшей «чудовищно не так» секс-игры

Тот сообщил, что перед смертью Глушкова у него дома побывал любовник по имени Денис.

"Я о нем немного знаю, кроме того, что его звали Денис, что он был намного моложе, я бы сказал около 20 лет, и был из России , как и Николай", — сказал он.

По его словам, Денис нашел тело вместе с дочерью Глушкова.

"Я думаю, что полиция устанавливает, мог ли он умереть во время секс-игры, которая пошла чудовищно не так", — добавил знакомый Глушкова.

Он подчеркнул, что Глушков изначально придерживался гетеросексуальной ориентации, однако позднее совершил «каминг-аут».

Ранее полиция Лондона не нашла следов взлома на месте убийства Глушкова. Также сообщалось, что его могли задушить собачьим поводком.