Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году

Алексей Емельянов. Расположенный в САО Северный речной вокзал столичные власти планируют полностью отреставрировать в течение ближайших двух лет. Планы городских властей в беседе с журналистами обнародовал глава департамента культурного наследия Москвы

Фото: Асеф Джафарли

«Планируется, что в этом году работы начнутся. Примерно, работы на три года, а дальше этот объект будет использоваться под своей функцией», — рассказал глава департамента.

Напомним, что в прошлом году объект был передан в собственность Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах восстановить Северный речной вокзал и благоустроить территории вокруг него. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик зданию вокзала, фасадам этажей и центральной башне, внутренним интерьерам и живописи.

После проведения всех работ вокзал будет функционировать по своему главному назначению.