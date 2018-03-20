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Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году
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Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году 

Префектура САО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Расположенный в САО Северный речной вокзал столичные власти планируют полностью отреставрировать в течение ближайших двух лет. Планы городских властей в беседе с журналистами обнародовал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Фото: Асеф Джафарли
«Планируется, что в этом году работы начнутся. Примерно, работы на три года, а дальше этот объект будет использоваться под своей функцией», — рассказал глава департамента.
Напомним, что в прошлом году объект был передан в собственность Москвы.
Ранее Сергей Собянин рассказал о планах восстановить Северный речной вокзал и благоустроить территории вокруг него. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик зданию вокзала, фасадам этажей и центральной башне, внутренним интерьерам и живописи.
После проведения всех работ вокзал будет функционировать по своему главному назначению.
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