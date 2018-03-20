На ремонт нижегородских электросетей направят свыше 1 млн рублей

1 млн 41 тысячу рублей планируется направить на работы по ремонту и реконструкции электросетей Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству 20 марта.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин доложил об изменениях в бюджет города. Однако, какие именно объекты и в каких районах планируется отремонтировать на данные средства, он ответить затруднился.

Депутат гордумы Евгений Лазарев заявил о необходимости установить несколько опор уличного освещения около музыкального училища на улице Бекетова.

«Я неоднократно обращался за помощью по данному вопросу. Нужно поставить четыре столба, чтобы осветить дорогу рядом с образовательным учреждением. Мне отвечали, что установка новых светильников не предусмотрена. В МП «Инженерные сети» пояснили, что вопрос можно решить при условии финансирования», — сказал Лазарев.

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин в свою очередь предложил оказать содействие в решении данного вопроса и поручил департаменту подготовить полную информацию о ремонте систем электроосвещения.

Напомним, более 500 уличных светильников установлено на улицах Нижнего Новгорода в 2017 году.