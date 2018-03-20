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На ремонт нижегородских электросетей направят свыше 1 млн рублей
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На ремонт нижегородских электросетей направят свыше 1 млн рублей 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
1 млн 41 тысячу рублей планируется направить на работы по ремонту и реконструкции электросетей Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству 20 марта.
Директор департамента финансов Юрий Мочалкин доложил об изменениях в бюджет города. Однако, какие именно объекты и в каких районах планируется отремонтировать на данные средства, он ответить затруднился.
Депутат гордумы Евгений Лазарев заявил о необходимости установить несколько опор уличного освещения около музыкального училища на улице Бекетова.
«Я неоднократно обращался за помощью по данному вопросу. Нужно поставить четыре столба, чтобы осветить дорогу рядом с образовательным учреждением. Мне отвечали, что установка новых светильников не предусмотрена. В МП «Инженерные сети» пояснили, что вопрос можно решить при условии финансирования», — сказал Лазарев.
Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин в свою очередь предложил оказать содействие в решении данного вопроса и поручил департаменту подготовить полную информацию о ремонте систем электроосвещения.
Напомним, более 500 уличных светильников установлено на улицах Нижнего Новгорода в 2017 году.
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