Биоресурсы реки Таз не страдают от нефтепровода Заполярье — Пурпе

Компания «Транснефть-Сибирь» выполнила комплекс работ по экологическому мониторингу и анализу естественного цикла воспроизводства водных биоресурсов акватории реки Таз в месте пересечения с магистральным нефтепроводом Заполярье — Пурпе.

Исследования провели в рамках мероприятий Года экологии в 2017 году. На подводном переходе магистрали через реку Таз обследовали 20,5 квадратных километра пойменной части и акватории реки. В том числе произвели сбор ихтиологического, гидробиологического и гидрохимического материала (вода, донные отложения) в период нереста весной и осенью разных видов рыб. Всего отобрали и исследовали 589 проб, — сообщает пресс-центр АО «Транснефть-Сибирь». В рамках исследования выполнили оценку экологического состояния реки Таз, провели эхолотные съёмки по учёту численности рыб в районе прохождения нефтепровода по пойменной системе и в русле реки.

Среди возможных негативных факторов воздействия от строительства и начавшейся эксплуатации нефтепровода принимали во внимание физические эффекты, исходящие непосредственно от труб, нарушение почвенно-растительного покрова и рельефа. Из физических факторов рассматривали электрическое поле антикоррозийной защиты и акустические проявления труб.

В ходе мониторинга определили, что напряженность электрополя постоянного тока слабая, многократно ниже известных значений воздействия на ихтиофауну. Измерения звуковых эффектов труб показали, что они не выделяются среди естественных шумов водной среды, и не оказывают влияния на гидробионты. Кроме того, выявили, что химический состав воды над нефтепроводом и вне его практически одинаков.

Гидробиологические показатели качества водной среды по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу не выявили негативного влияния трубопровода, Количественные показатели гидробионтов также не подтверждают отрицательного влияния. Биологические показатели, видовое распределение, промысловые уловы ихтиофауны в месте подводного перехода нефтепровода в 2017 году не отличались от её состояния и промысла в предыдущие годы.