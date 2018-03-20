Ли Кэцян: мы не потерпим никаких замыслов и действий, связанных с так называемой "независимостью Тайваня"

Пекин, 20 марта / Синьхуа / — Оба берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю , и мы не потерпим никаких замыслов и действий, связанных с так называемой «независимостью Тайваня» и не допустим, чтобы зарубежные силы разыгрывали «тайваньскую карту». Об этом заявил во вторник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции, состоявшейся по окончании первой сессии ВСНП 13-го созыва.

"Это принесет трудности не только соотечественникам двух берегов Тайваньского пролива, но и связям между двумя берегами", — подчеркнул он.

Мы готовы проводить диалог и консультации с тайваньскими партиями и организациями, которые признают «консенсус 1992 года», отражающий принцип одного Китая, для решения вопросов, представляющих общий интерес соотечественников двух берегов Тайваньского пролива, обеспечения мирного развития межбереговых отношений и в целях достижения в конечном счете мирного воссоединения Родины.

Благосостояние жителей двух берегов заключается именно в сохранении мирного развития двух берегов, констатировал он, заверив о решительности продолжать следовать данному пути. -0-