Куряне смогут проверить здоровье лёгких в передвижных флюорографах

24 и 25 марта врачи Курского противотуберкулезного диспансера бесплатно сделают флюорографию всем желающим, сообщила пресс-служба облправительства.

Два передвижных флюорографа будут одновременно работать рядом с популярными торговыми центрами на улице К. Маркса — возле домов № 6 и № 68.

Каждый желающий сможет с 10.00 до 16.00 пройти обследование и получить результат на руки.