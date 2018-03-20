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Куряне смогут проверить здоровье лёгких в передвижных флюорографах
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Куряне смогут проверить здоровье лёгких в передвижных флюорографах 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
24 и 25 марта врачи Курского противотуберкулезного диспансера бесплатно сделают флюорографию всем желающим, сообщила пресс-служба облправительства.
Два передвижных флюорографа будут одновременно работать рядом с популярными торговыми центрами на улице К. Маркса — возле домов № 6 и № 68.
Каждый желающий сможет с 10.00 до 16.00 пройти обследование и получить результат на руки.
Напомним, в 2017 году мобильная группа противотуберкулезного диспансера обеспечила 55 выездов флюорографа в больницы Курской области, охватив исследованиями 25,5 тыс. жителей районов.
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