Россия взяла назад обвинения в адрес Швеции по поводу яда

Таинственная атака с применением яда против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери чуть более двух недель назад продолжает тревожить мировую политику.

ЕС и США возложили на Россию ответственность за это покушение на убийство, но президент страны Владимир Путин продолжает отрицать участие России.

В прошедшие выходные Россия вместо этого обвинила Швецию, указав на нее как на вероятный источник необычного нервно-паралитического яда, примененного против отца и дочери Скрипаль.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём (Margot Wallström) немедленно отмела это заявление как бездоказательное. А вчера она вызвала российского посла Виктора Татаринцева на встречу в министерстве и потребовала объяснений.

«Это была догадка»

В 11:30 утра во вторник, 20 марта, посол России встретился с советником по иностранным делам Анной Карин Энестрём (Anna Karin Eneström), чтобы обсудить российский выпад. Татаринцева официально вызвали в министерство иностранных дел.

Вопреки прежним агрессивным обвинениям, Россия отступилась.

«Это была лишь догадка, а не официальное объяснение с российской стороны», — заявил Виктор Татаринцев.

В беседе с «Экспрессен» после встречи он объяснил, что то утверждение основывалось на том, что, как России известно, в Умео хранятся пробы различных радиоактивных веществ.

«Мы прояснили наши позиции и определили, где мы находимся в настоящий момент», — сообщил Виктор Татаринцев.

Он по-прежнему критикует Великобританию за то, что она при поддержке ЕС и США считает Россию виновной в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль

«Мы не купимся на версию, которую предлагает нам Лондон, односторонне обвиняющий Россию, не приводя вообще никакой доказательной базы».