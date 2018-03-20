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Россия взяла назад обвинения в адрес Швеции по поводу яда
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Россия взяла назад обвинения в адрес Швеции по поводу яда 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
Россия указала на Швецию как на вероятный источник нервно-паралитического яда, примененного против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Но посол России Виктор Татаринцев на встрече в министерстве иностранных дел Швеции дал задний ход. По его словам, это было не официальное заявление, а всего лишь догадка.
Таинственная атака с применением яда против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери чуть более двух недель назад продолжает тревожить мировую политику.
И ЕС и США возложили на Россию ответственность за это покушение на убийство, но президент страны Владимир Путин продолжает отрицать участие России.
В прошедшие выходные Россия вместо этого обвинила Швецию, указав на нее как на вероятный источник необычного нервно-паралитического яда, примененного против отца и дочери Скрипаль.
Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём (Margot Wallström) немедленно отмела это заявление как бездоказательное. А вчера она вызвала российского посла Виктора Татаринцева на встречу в министерстве и потребовала объяснений.
«Это была догадка»
В 11:30 утра во вторник, 20 марта, посол России встретился с советником по иностранным делам Анной Карин Энестрём (Anna Karin Eneström), чтобы обсудить российский выпад. Татаринцева официально вызвали в министерство иностранных дел.
Вопреки прежним агрессивным обвинениям, Россия отступилась.
«Это была лишь догадка, а не официальное объяснение с российской стороны», — заявил Виктор Татаринцев.
В беседе с «Экспрессен» после встречи он объяснил, что то утверждение основывалось на том, что, как России известно, в Умео хранятся пробы различных радиоактивных веществ.
«Мы прояснили наши позиции и определили, где мы находимся в настоящий момент», — сообщил Виктор Татаринцев.
Он по-прежнему критикует Великобританию за то, что она при поддержке ЕС и США считает Россию виновной в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
«Мы не купимся на версию, которую предлагает нам Лондон, односторонне обвиняющий Россию, не приводя вообще никакой доказательной базы».
Как утверждала Москва, не только Швеция, но и сама Великобритания, а также Словакия и Чехия могли бы быть источником скандала с отравлением в Солсбери, ведь эти страны с конца девяностых активно исследуют вещества проекта «Новичок»".
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