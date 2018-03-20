Ространснадзор продолжит внедрять новые принципы госконтроля

Переход на новые принципы и форматы госконтроля, заложенные в приоритетной программе по реформированию контрольно-надзорной деятельности, останется ключевой задачей Ространснадзора на 2018 год. По итогам года служба намерена добиться снижения числа травмированных и погибших на транспорте на 15%, снижения уровня материального ущерба на 10%, 15-процентного сокращения количества плановых проверок и снижения уровня административной нагрузки на бизнес на 20% по отношению к 2015 году. А доля профилактических мероприятий в работе службы должна увеличиться до 50%. Такие планы озвучил глава Ространснадзора Виктор Басаргин 20 марта на итоговом заседании коллегии ведомства. Куратор реформы госконтроля министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов дал высокую оценку работе Ространснадзора по реализации приоритетной программы и призвал переходить на цифровые форматы контроля.

«Основные усилия Ространснадзора и его территориальных органов в прошедшем году были направлены на обеспечение безопасности в транспортном комплексе России при одновременном снижении контрольно-надзорной нагрузки на законопослушные субъекты бизнеса и повышении эффективности государственного контроля и надзора. Наиболее важные вопросы деятельности службы выносились на совещания в Министерстве транспорта , на заседания общественного совета при Ространснадзоре, обсуждались в формате Открытого правительства. Это был год, когда серьёзно сместилась система координат по оценке деятельности инспекторского состава. Кроме того, в службе произошли существенные структурные изменения», — отметил Виктор Басаргин.

За последние 2 года количество плановых проверок, которые проводит Ространснадзор, по его словам, уменьшилось почти на 50%. А общее количество плановых и внеплановых проверок в 2017 году уменьшилось на 13% до 55 тыс. мероприятий. Однако выявляемых нарушений не становится меньше. В 2017 году было выявлено 316 тыс. нарушений транспортного законодательства, что на 11% больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что инспекторский состав более компетентно подходит к проведению надзорных мероприятий, полагает Михаил Абызов.

Министр напомнил о словах президента РФ, который в своём послании Федеральному Cобранию отметил, что количество проверок снижается, но проблема избыточного административного давления всё равно остаётся актуальной. Владимир Путин призвал переходить на принципиально новую систему, при которой проверки как таковые должны уступить место новым технологиям в работе контрольно-надзорных органов.

Это означает, что сегодня нам нужно ориентироваться на образ того надзора, который мы должны построить через 10-15 лет. Именно такой горизонт планирования должен быть у всех государственных органов. Для нас первым приоритетом в построении нового контроля и надзора должно стать построение системы цифрового контроля и надзора. Информационные и интеллектуальные системы управления, телеметрия, датчики, интернет вещей должны составить ту необходимую инфраструктуру, на базе которой мы будем принимать надзорные решения», — подчеркнул Михаил Абызов.

Сегодня примерно 70% сотрудников транспортного надзора, по словам министра, принимают участие в плановых и внеплановых надзорных мероприятиях. К 2030 году, по оценкам экспертов Открытого правительства, только 10% сотрудников надзорных органов будут задействованы в надзорных мероприятиях, таких как проверки и рейдовые осмотры. А 90% будут работать с аналитикой, профилактикой и моделированием рисков. Это означает, что для построения эффективного надзора необходимо будет работать над изменением квалификации и компетенций инспекторов. Более 3,5 тыс. инспекторов, включая сотрудников Ространснадзора, уже прошли переподготовку в рамках специальных онлайн-курсов, сообщил Михаил Абызов. В этом году стоит задача провести 20 тыс. человек инспекторского состава через такую систему онлайн-обучения.

Сокращение числа проверочных мероприятий уже позволило Ространснадзору сосредоточиться на профилактике нарушений. Кроме того, ведомство провело кадровый аудит и начало использовать в своей работе механизмы дистанционного взаимодействия и телеметрии. В 2018 году начнут работать личные кабинеты поднадзорных субъектов.

В части информатизации службы есть некоторые проблемы, считает Михаил Абызов. Так, «не без некоторых шероховатостей», по его словам, реализуются мероприятия по весогабаритному контролю. Погрешность в измерениях доходит до 20%, что зачастую приводит к необоснованным штрафным санкциям. Чтобы не попасть в такую ситуацию, которая сложилась на первых этапах внедрения системы «Платон», министр посоветовал «выверенно построить работу» в 2018 году.

В этом году служба планирует полноценно перейти на риск-ориентированный подход, продолжить систематизацию требований к бизнесу и обеспечить стопроцентное внедрение проверочных листов. Чек-листы уже утверждены по всем видам надзора, которые осуществляет ведомство. Они дадут предпринимателям возможности для самоконтроля, пояснил Виктор Басаргин.

Как показывают опросы предпринимателей, не по всем видам транспортного надзора в территориальных органах Ространснадзора есть одинаковое понимание чек-листов, указал Михаил Абызов.

Требования, изложенные в них на сегодняшний день, всё-таки являются избыточными и очень объёмными. Но это был важный шаг. Мы увидели полную матрицу требований, на следующем этапе необходимо провести их фильтрацию. В 2018 году чек-листы надо качественно отработать на федеральном уровне и разделить их на требования, которые соответствуют рискам высокого уровня, и на все остальные. Важно научить территориальные надзорные органы работать с этими инструментами», — сказал Михаил Абызов.

Министр также отреагировал на просьбу руководителя Ространснадзора разрешить проводить проверки по авиационным инцидентам без предварительного согласования с органами прокуратуры . Он напомнил, что президент РФ поставил задачу согласовывать все проверки с прокуратурой либо информировать её об их проведении.

Я думаю, на первом этапе необходимо по авиационным инцидентам перейти на формат уведомления, который предполагает по факту инцидента выход на внеплановое проверочное мероприятие, открытие дела об административном расследовании. Такие форматы мы по другим видам надзора с прокуратурой уже согласовали. Мы можем согласовать это и в части авиационной безопасности», — сказал Михаил Абызов.

Министр отметил ряд других задач на 2018 год, к которым должен подключиться Ространснадзор. Совместно с предпринимательским сообществом, по его словам, необходимо провести первый этап ревизии КоАП, чтобы санкции, которые применяются сейчас к бизнесу, были соразмерны объёму бизнеса и были посильны для предпринимателей, а также соответствовали тяжести совершённых нарушений.

В части устранения устаревших требований в 2018 году необходимо сделать рывок, чтобы привести требования в соответствие с технологическими реалиями сегодняшнего дня, подчеркнул Михаил Абызов.

Минэкономразвития будет предлагать проект «регуляторной гильотины», когда требования, принятые до 2010 года и не проходившие оценку регулирующего воздействия, должны быть пересмотрены в течение 4-летнего срока. Не дожидаясь системных решений на уровне законодательства, я прошу Министерство транспорта с участием Ространснадзора провести эту работу», — сказал министр.

Наиболее критичным вопросом в работе Ространснадзора является вопрос оплаты труда, отметил Михаил Абызов. Он напомнил, что правительство приняло решение, в рамках которого вся экономия средств от оптимизации организационных структур остаётся в распоряжении ведомств и может быть направлена на дополнительное финансирование оплаты труда сотрудников.

Глава Ространснадзора, в свою очередь, сообщил, что в 2017 году удалось начать постепенный переход к бюджету развития, и поблагодарил Открытое правительство и Минтранс за содействие. Ведомство, по его словам, получило дополнительные ассигнования на приобретение специальной техники и дооснащение инспекторов видеорегистраторами. После индексации заработная плата сотрудников Ространснадзора уже увеличилась на 4%, в этом году её планируется поднять ещё на 3%, добавил Виктор Басаргин.

Но главным ресурсом, который позволит надзорным органам нормально функционировать, Михаил Абызов считает повышение эффективности управления.

Я не вижу больших ресурсов для развития надзоров в части дополнительного финансирования и дополнительной штатной численности. Единственный ресурс, который у нас остаётся для выполнения задач, которые ставятся президентом и правительством, — это внутренний ресурс более грамотного управления как внутри федеральных структур, так и в территориальных подразделениях. Это, в том числе, централизация штабных функций», — сказал Михаил Абызов.

Задачи по реализации приоритетной программы по реформированию госконтроля нашли отражение в публичной декларации целей и задач на 2018 год, которая была представлена на заседании коллегии. Среди них — актуализация категорий риска и критериев отнесения к ним поднадзорных субъектов, разработка плана проверок на 2019 год с учётом риск-ориентированного подхода, внедрение системы оценки эффективности сотрудников ведомства, внедрение системы комплексной профилактики требований, внедрение стандарта кадрового менеджмента.

В соответствии с рекомендациями Открытого правительства итоговый доклад о работе Ространснадзора за 2017 год и публичная декларация целей и задач на 2018 год были рассмотрены общественным советом при Ространснадзоре. Многие высказанные замечания и предложения были учтены, отметил председатель совета Владимир Белозёров.

Общественный совет отмечает инновационный подход к повышению открытости службы. В прошлом году впервые по инициативе руководителя были проведены публичные слушания по правоприменительной практике в Санкт-Петербурге . Эта инициатива была подхвачена всеми территориальными управлениями. Участники общественного совета также принимали участие в слушаниях. Это очень хороший контакт с поднадзорными объектами, с представителями бизнеса», — отметил он.

Новый состав общественного совета при Ространснадзоре был сформирован в январе этого года. По словам Виктора Басаргина, новый совет «профессиональный, правильно настроенный, понимающий, чем надо заниматься». В случаях, связанных с различными инцидентами и происшествиями, общественный совет показал, как нужно работать в таких ситуациях, отметил глава ведомства.

Ространснадзор, возможно, не по всем направлениям реформы госконтроля находится в лидерах, но нет таких направлений, по которым ведомство находилось бы в числе отстающих, отметил Михаил Абызов. Он напомнил, что главная задача любого надзора — это прежде всего обеспечение безопасности граждан.

Первая и самая главная задача реформы контроля и надзора — повышение уровня безопасности. Вторая задача — это снижение неэффективной административной нагрузки. Третья — это построение современной системы госуправления в органах госконтроля. У нас нет никакого революционного угара в правительстве, чтобы бизнес нам аплодировал. Дело бизнеса — зарабатывать деньги, а государственные структуры должны в первую очередь защищать граждан, но также и создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Здесь должен быть здравый подход, в основе которого — непротивопоставление безопасности и интересов бизнеса. Нужно перейти от карательного и репрессивного госконтроля к формату партнёрских отношений между госконтролем и бизнесом. Первый год реформы показал, что в целом это возможно», — заключил Михаил Абызов.

Важно, чтобы модели и форматы контроля и надзора, которые определены на федеральном уровне, были доведены до территориальных подразделений, подчеркнул министр. Именно там, «на земле» происходит реальный контакт инспектора с предпринимателем, и именно там будет определяться эффективность госконтроля.