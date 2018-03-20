Ещё
Волонтеры-медики проведут в регионах акции по профилактике туберкулеза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волонтеры-медики проведут в регионах акции по профилактике туберкулеза 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. 24 марта в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом активисты региональных отделений движения «Волонтеры-медики» расскажут населению об этом заболевании, способах его профилактики и ранней диагностики. Главная задача добровольческих акций — предотвращение распространения туберкулеза, сообщается на официальном сайте движения.
В этот день в разных субъектах страны волонтеры-медики проведут опросы, расскажут о симптомах туберкулеза и возможностях его лечения, раздадут памятки и листовки о профилактике и раннем выявлении заболевания, а также ответят на любые вопросы местных жителей по данной теме.
Эмблемой Дня борьбы с туберкулезом является белая ромашка, которая олицетворяет здоровое дыхание.
РИА Новости: последние новости
Профессор Ринк: программы "Новичок" в СССР и России не было Эксперт назвал возможную причину, почему Telegram не сотрудничает с Россией Палестина потребовало от ХАМАС отдать сектор Газа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза203
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
О чем говорили Путин и Трамп59
Трамп все-таки поздравил Путина164
Пригожин обрушился на Макаревича165
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение