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Саудовская SEC обсудит с компаниями РФ участие в проекте промышленного города Saudi Aramco
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Саудовская SEC обсудит с компаниями РФ участие в проекте промышленного города Saudi Aramco 

Прайм 3 часа назад
Представители государственной саудовской компании Saudi Electricity Company (SEC) в ближайшее время посетят Россию, чтобы обсудить с компаниями РФ возможность совместного участия в реализации проекта государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco по строительству вблизи Даммама энерго-промышленного города (Energy Industrial City, EIC), говорится в сообщении Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством ("РОСА").
Делегация «РОСА» во главе с предправления ассоциации Андреем Тарасовым в марте посетила Эр-Рияд с целью содействия развитию российско-саудовских бизнес-отношений, отмечается в сообщении. Ассоциацией были проведены переговоры с руководством SEC, в ходе которых Тарасов представил ряд проектов и бизнес-кейсов, связанных с выходом российских производителей высоковольтного оборудования на энергетический рынок королевства.
"Саудовские партнеры выразили заинтересованность в участии российских производителей в программе модернизации энергетического сектора КСА в рамках государственного проекта трансформации Королевства — Saudi Vision 2030. Особый интерес у саудовской стороны вызвала продукция ведущего российского производителя высоковольтных вводов компании «Изолятор», — говорится в релизе.
"В ближайшее время представители SEC посетят Россию с деловым визитом, в рамках которого смогут подробно ознакомиться с продукцией российских компаний и обсудить их возможное участие в различных проектах SEC на территории королевства, в том числе, принять участие в строительстве и оснащении Энергетического города в окрестностях города Даммам, запуск первой очереди которого должен быть осуществлен в 2021 году", — сообщает «РОСА».
Saudi Aramco строит энерго-промышленный город Energy Industrial City вблизи города Даммам, который займет территорию примерно 50 квадратных километров. Строительство первой очереди проекта, которая охватывает примерно 12 квадратных километров, планируется завершить в 2021 году. Целью проекта является развитие производств, связанных с энергетической отраслью.
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